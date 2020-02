Bahn informiert über Elektrifizierung der Strecke Leipzig-Chemnitz

Landkreis Leipzig

Zahlreiche Orte im Landkreis Leipzig sind in den kommenden Jahren vom Ausbau und der Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke Leipzig-Chemnitz betroffen. Aus diesem Grund stellt die Deutsche Bahn ( DB) Netz AG das Projekt bei mehreren Bürgerdialogen vor. Ziele der Mammutinvestition seien kürzere Reisezeiten, Fernverkehrsangebote im Zweistundentakt, Taktverdichtungen im Nahverkehr sowie klimafreundliche Mobilität. Der Auftakt für die Bürgerdialog-Veranstaltungen im Landkreis findet am 5. Februar i

m Schloss Belgershain statt, für den 6. Februar wird in die Grundschule Otterwisch, für den 10. Februar in den Kursaal der Sachsenklinik Bad Lausick sowie für den 17. Februar ins Bürgerhaus Geithain eingeladen. Jeweils 16.30 bis 19 Uhr können sich Interessierte und Anwohner informieren und mit den Projektverantwortlichen der DB ins Gespräch zu kommen.

Vorplanung wird derzeit überarbeitet

In den vergangenen Jahren wurden die Planungen zum Ausbau der Verbindung durch den Freistaat Sachsen gefördert und vorangetrieben. Derzeit werde die Vorplanung, die aus dem Jahr 2015 datiert, überarbeitet. Dabei stehen vor allem die Elektrifizierung des Abschnitts Leipzig – Bad Lausick – Geithain – Chemnitz sowie der abschnittsweise zweigleisige Ausbau im Vordergrund. Zusätzlich wurde durch den Freistaat beauftragt, die Anbindung der Stadt Rochlitz an die Strecke in einer Machbarkeitsstudie zu überprüfen.

27 neue Brücken geplant

Im Rahmen der geplanten Arbeiten werden entlang der Verbindung einige Haltepunkte und Bahnhöfe sowie voraussichtlich 27 Brückenbauwerke, 29 Durchlässe und 22 Bahnübergänge erneuert beziehungsweise angepasst.

„Mit dem Ausbau und der Elektrifizierung erfährt die Strecke eine Kapazitätserhöhung, die auch Platz für den Fernverkehr schafft. Darüber hinaus wird im Nahverkehr ein Halbstunden-Takt zwischen Leipzig, Bad Lausick, Geithain und Burgstädt ermöglicht“, so die Deutsche Bahn.

Seit 2018 ist die Ausbaustrecke Leipzig – Chemnitz im Bundesverkehrswegeplan 2030 als vordringlicher Bedarf enthalten. Das Projekt ist zudem Bestandteil des Entwurfs des Strukturstärkungsgesetzes für die Kohleregionen.

Weitere Informationen unter https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/leipzig-chemnitz

Von Simone Prenzel