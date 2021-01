Bahnausbau: Sorgen neue Partner für Planänderungen?

Bad Lausick/Geithain

Ausbau der Bahnstrecke Leipzig - Chemnitz über Bad Lausick und Geithain 2027/28 unter Vollsperrung. Zweigleisigkeit in vielen Abschnitten. Elektrifizierung: Mit diesen ambitionierten Plänen, die Chemnitz an den Fernverkehr anbinden sollen, war die Deutsche Bahn in den ersten Wochen des Jahres 2020 in den Kommunen entlang der Strecke unterwegs. Auf Bürgerforen wurden die Visionen vorgestellt, wurden Anlieger um Hinweise gebeten. Dann kam Corona. Es wurde still. Was bedeutet das für die Ausbau-Pläne?

In vielen Orten entlang der Strecke wurden die Pläne 2020 vorgestellt, auch in Otterwisch. Quelle: LVZ-Archiv

Sprecherin: Rahmenbedingungen ändern sich

„Seit Jahresbeginn wurden die Planungen im Abschnitt zwischen Leipzig und Geithain vorangetrieben“, erfährt die LVZ aus der DB-Pressestelle, die für Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zuständig ist. Allerdings: Mit dem im Juli 2020 beschlossenen Strukturstärkungsgesetz und der Aufnahme der Elektrifizierung der Strecke Geithain – Chemnitz in den vordringlichen Bedarfs des Bundes hätten sich die Rahmenbedingungen geändert. „Aus diesem Grund muss die Vorplanung neu bewertet werden.

Die Deutsche Bahn, der Bund sowie der Freistaat Sachsen befinden sich im engen Austausch.“ Bei den genannten Änderungen handelt es sich dem Vernehmen nach unter anderem um den Wechsel von Vertragspartnern. Ob und inwieweit das Auswirkungen auf Projekt-Inhalte hat, ob die Änderungen zur einer Beschleunigung des Ausbaus oder zu Verzögerungen führen könnten, dazu gibt es keine Aussagen.

Die Strecke wird zweigleisig – außer zwischen Bad Lausick und Geithain sowie südlich von Cossen. Quelle: Deutsche Bahn

Aufgrund der Pandemie-Beschränkungen könne man Bürger-Dialoge vor Ort zurzeit nicht weiterführen, so die Sprecherin. An einem engen Austausch mit der Region sei man aber natürlich auch in der Zukunft interessiert. Sie verweist auf den Newsletter im Bauinfoportal der Deutschen Bahn. Der Status des Vorhabens dort: „in Planung“.

Von Ekkehard Schulreich