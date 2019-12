Bahnhof Borsdorf wird 2020 saniert

Borsdorf

Ankunft 2020: Ende nächsten Jahres soll der Borsdorfer Bahnhof saniert sein. In seiner Dezembersitzung hat der Gemeinderat die Abbruch- und Rohbauarbeiten für 151.000 Euro an die Hoch- und Ausbaugesellschaft Waldheim vergeben.

Der Weg bis hierher war lang: Elf Jahre ist es her, dass die Gemeinde 2008 den Bahnhof für rund 120.000 Euro erwarb – sie hatte, als die Deutsche Bahn einen Paketverkauf mehrerer Immobilien plante, ihr Vorkaufsrecht geltend gemacht. „Wir wollten nicht, dass unser Bahnhof zum Spekulationsobjekt wird“, erklärt Bauamtsleiter Marcus Planert, „sondern ihn wieder zum Aushängeschild für den Ort machen.“ Als erstes habe man deshalb auch die Klinkerfassade des 1894 errichteten Gebäudes saniert, an der die Jahrzehnte nicht spurlos vorbeigezogen waren.

Schwierige Wiederbelebung

Schwieriger gestaltete sich die Wiederbelebung des Objektes. Die Gaststätte war schon Mitte der 1990er aufgegeben worden, aus den Wohnungen darüber waren 2004 die letzten Mieter ausgezogen. In die Ideenfindung bezog die Gemeinde die Bürger mit ein. „Ganz wichtig war die Integration der jetzt noch im Nebengebäude untergebrachten Agentur Heinrich, die Bahn- und Postdienstleistungen anbietet und einfach zum Bahnhof gehört“, sagt Planert. Sie wird ins Erdgeschoss ziehen. Die anderen Vorschläge indes landeten auf dem Abstellgleis. „Potentielle Betreiber für eine Gaststätte sind dünn gesät, und auch die haben abgewunken.“Die Bibliothek hat inzwischen im Gymnasium ein neues Domizil gefunden, für die ehemals Panitzscher Friseurakademie passte das Zeitfenster nicht. Und für ein Standesamt wäre der Bahnhof, wo man in einen Zug ein-, aber auch wieder aussteigen kann, wahrscheinlich ohnehin nicht der passende Ort gewesen. Damals zwar nicht im Fokus, aber seit zwei Jahren einziger Mieter ist die von der Rathausstraße umgezogene Apotheke.

Nutzer für nahezu alle Räume

In den ehemaligen Wohnungen im Obergeschoss scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Quelle: Ines Alekowa

Im Rest des Gebäudes scheint noch die Zeit stehen geblieben zu sein. Allerdings gibt es inzwischen für nahezu alle Räume Nutzer. Im ersten Obergeschoss ziehen ein Planungsbüro und eine Steuerkanzlei ein, im Dachgeschoss des rechten Turmes eine therapeutische Praxis. Der linke Turm soll wieder Wohnung werden. „Die Vermarktung ging schleppend voran“, resümiert Planert. „Aber inzwischen gibt es wieder verstärkte Nachfrage nach Gewerberäumen, das ist erfreulich. Aber wir wussten auch, dass sich so ein Millionenprojekt nicht nebenbei steuern lässt.“ Die Sanierung kostet inclusive Kauf rund drei Millionen Euro, die Hälfte davon reicht die Gemeinde über den Schaltertisch, die andere sind Städtebaufördermittel. „Es ist ein Kraftakt, denn zwischenzeitlich haben wir die Zweifeldhalle, Markt und Hort neu gebaut, den Brandschaden in der Grundschule beheben müssen“, erklärt der Bauamtschef.

Lösung für Parkplatzproblem noch in Schwebe

Ein Ausblick für Eisenbahnfans. Quelle: Ines Alekowa

Außer dem Gebäude, bei dessen Sanierung auch der Denkmalschutz ein Wörtchen mitredet – zum Beispiel Erhalt der holzgetäfelten Decke und der Waffelbodenfliesen im Erdgeschoss fordert, die Wintergartenfassade ist bereits restauriert –, will die Gemeinde auch das Umfeld gestalten. „Wir haben ein massives Problem mit Pendlern, ab dem Morgen ist der Markt zugeparkt, ebenso sämtliche Straßen bis in den Südteil“, erklärt Planert dies mit der Lage Borsdorfs an zwei S-Bahnstrecken. „Wir tolerieren das, weil es momentan nicht anders geht.“ Aber es soll kein Dauerzustand bleiben. Neben dem schon in ihrer Hand befindlichen Bahnhofsvorplatz mit Bushaltestelle will die Gemeinde 4350 Quadratmeter, Platz für 100 Park & Ride-Plätze, rechts und links des Bahnhofsgebäudes von der Bahn erwerben. „Ein zähes Thema“, ärgert sich Planert über bereits zwei, drei Jahren dauernde Verhandlungen. Erst „auf massiven Druck“ hin habe die Bahn das Areal überhaupt für den Verkauf vorbereitet und versuche jetzt, maximalen Gewinn herauszuschlagen. „Dabei“, betont Planert, „sind Parkplätze eigentlich Aufgabe der Bahn, denn es sind ihre Kunden. Aber wir fühlen uns dafür verantwortlich, dass die Anwohner durch das Parken nicht beeinträchtigt werden.“

Widerspruch gegen Umbaugenehmigung

Es ist nicht das einzige Signal, das die Bahn noch auf Rot gestellt hat. Auch einer vom Landratsamt erteilten Umbaugenehmigung widerspreche sie mit der Begründung, das liege in Zuständigkeit des Eisenbahnbundesamtes. „Deswegen konzentrieren wir uns zunächst auf vorbereitende Arbeiten“, erklärt Planert. „Wir gehen davon aus, dass wir 2020 noch komplett für die Sanierung benötigen.“

Von Ines Alekowa