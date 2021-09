Bahnhof Wurzen wird jetzt zum Treffpunkt für Marktschwärmer

Wurzen

Der Bahnhof Wurzen wird am 24. September erstmals zum Marktschwärmertag. Initiatoren der Aktion ab 15 Uhr sind Kati Lange und Enrico Ullmann, die bereits im Lossataler Ortsteil Dornreichenbach mit ihrer Idee für Furore sorgen. „Immer mehr Menschen wollen wissen, was in ihren Lebensmitteln steckt, wo sie herkommen und wer sie herstellt. Was liegt da also näher, als die Erzeuger während des Einkaufs einfach persönlich danach zu fragen? Der Marktschwärmertag macht‘s möglich“, erläutert Lange den Hintergrund der Premiere.

Zudem stelle der Markt als Mischung aus Vorbestellung im Internet und der Abholung von regionalen Lebensmitteln ein ideales Modell für einen kontaktreduzierten Einkauf dar. „Es bestand der Wunsch bei unseren Wurzener Käufern, eine Abholstelle in der Stadt vorzufinden. Dem haben wir mit unserer Erweiterung nun entsprochen“, fügt Lange an. Viele der Schwärmerei-Mitglieder seien mittlerweile begeistert vom Konzept. Denn sie können über die Internet-Plattform von Obst und Gemüse über Milch- und Fleischerzeugnisse, Backwaren, Kaffee, Säfte, Eier, süße Aufstriche bis hin zu Seifen, Kosmetik, Haus- und Gartenprodukten beziehen, was sie für den täglichen Gebrauch und darüber hinaus benötigen.

Expansion nach Wurzen soll Problem lösen

Allerdings ist manchem der Kunden westlich der Mulde die wöchentliche Anreise zur Abholung im Rittergut Dornreichenbach zu weit. Die Expansion nach Wurzen soll daher das Problem lösen. Die Suche nach einem geeigneten Objekt erledigte sich schnell. Schließlich gab es bereits ein ähnliches Vorhaben für den Bahnhof Wurzen aus dem Jahr 2016. Der damalige Nutzungsentwurf sah neben einem Regionalmarkt sowohl eine Anlaufstelle für die Tourist-Information der Stadt Wurzen und des Wurzener Landes als auch die Besucherinformation des Geoparks Porphyrland, eine gastronomische Einrichtung und eine Fahrradausleihstation vor.

Regionale Produkte: Zwischen dem Herstellungsort und dem Markt liegen nicht mehr als 40 Kilometer Transportweg. Quelle: privat

Bislang wurden die Pläne wegen der hohen Investitionskosten für den privaten Bahnhofsbesitzer Utz Leischnig nicht umgesetzt. Jedoch könnte der Marktschwärmer-Wochenmarkt jetzt für den nötigen Anstoß zur Wiederbelebung des historischen Gebäudes sorgen, hoffen Lange und Ullmann. Leischnig jedenfalls sagte dem Duo sofort seine Unterstützung zu.

Regionale Anbieter erhalten direkten Kundenkontakt

Lange zufolge biete der Marktschwärmertag insbesondere Vorteile für regionale Landwirte und Lebensmittelhandwerker. Sie erhalten einen fairen Marktzugang sowie einen direkten, transparenten und vertrauensvollen Austausch mit ihren Kunden. „Den kleinen landwirtschaftlichen und handwerklichen Betrieben steht direkt nach der Registrierung eine eigene Seite zur Unternehmenspräsentation und ein rechtssicherer Onlineshop zur Verfügung.“ Um die Werbung und Kundenakquise kümmern sich die Gastgeber, welche beide beruflich im Marketingbereich tätig sind.

Die beiden Gastgeber der Marktschwärmerei in Wurzen: Kati Lange und Enrico Ullmann. Quelle: privat

Und so funktioniert die Idee: Die Kunden bestellen bequem im Onlineshop auf www.marktschwärmer.de. Einmal in der Woche kommen dann Kunden und Erzeuger für etwa zwei Stunden in der Schwärmerei vor Ort zusammen, um die Bestellungen persönlich zu übergeben. Die Lebensmittel, so Lange, stammen ausschließlich von bäuerlichen Erzeugern sowie kleineren Manufakturen aus der Region. „Im Durchschnitt liegen zwischen Herstellungsort und dem Markt nicht mehr als 40 Kilometer Transportweg.“

Idee der Direktvermarktung stammt aus Frankreich

Die Idee dieser Online-Direktvermarktung kommt aus Frankreich, wo seit 2011 unter dem Namen „La Ruche Qui Dit Oui” (Der Bienenkorb, der Ja sagt) bereits über 800 Schwärmereien entstanden sind. In Deutschland startete das Netzwerk im Herbst 2014. Derzeit sind schon mehr als 210 lokale Märkte in 14 Bundesländern geöffnet, 29 allein in Sachsen. Zumeist sind sie in größeren Städten, wie Leipzig, Dresden, Chemnitz, aber auch in Riesa, Delitzsch und bald in Grimma angesiedelt.

Premiere am 24. September: Nach dem Rittergut in Dornreichenbach wird nunmehr der Bahnhof in Wurzen zum zweiten Standort für Marktschwärmer. Quelle: privat

Mit der Schwärmerei Lossatal hat sich im April 2021 der erste regionale Bauernmarkt dieser Art im Landkreis Leipzig etabliert. Seitdem hat Dornreichenbach neben dem Schlosspark, Tiergehege und Eiscafé einen Anziehungspunkt mehr. Ab dem 24. September vergrößert dann der Standort am Bahnhof Wurzen den sogenannten Schwarm, der momentan 254 Mitglieder vereint.

Corona-Pandemie sorgt für Marktschwärmer-Zuwachs

Im Übrigen verzeichnete das Marktschwärmer-Netzwerk wegen der Corona-Einschränkungen in den vergangenen Monaten einen enormen Zuwachs. Laut der beiden Initiatoren hätten sich demnach die Bestellungen 2020 im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt, so wie unter anderem der Gesamtumsatz der Erzeuger.

Marktschwärmer-Wochenmarkt am 24. September ab 15 Uhr am Bahnhof Wurzen und dann immer freitags zur selben Zeit

Von Kai-Uwe Brandt