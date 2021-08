Bahnstreik in Wurzen: Reisende stehen im Regen

Wurzen

Aighiuui Amas aus Nigeria ist außer sich. Er müsse schnellstens nach Leipzig. Seine Schicht bei einem Paketdienstleister beginne gleich. Ohne ihn. Immer wieder zeigt er sein Monatsticket. Es hilft nichts. Er kommt hier nicht weg. Der Regionalexpress um kurz nach halb neun fällt ersatzlos ins Wasser. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es regnet wie aus Kübeln.

In seiner Not wendet er sich an einen Taxifahrer, der gerade in die Bockwurst beißt: „Going to Leipzig by Taxi. How much?“ Passanten übersetzen. Darauf der Chauffeur: „Zwischen 55 und 60 Euro. Kommt drauf an, wo genau in Leipzig es hingeht.“ Der Nigerianer winkt ab: „Mamma, Mia!“ Mit vollem Mund resümiert der Taxifahrer: „Deutschland teuer!“

Bahnreisender Aighiuui Amas aus Nigeria muss dringend zur Arbeit nach Leipzig, nur wie? Quelle: Haig Latchinian

Der Mann hat Glück im Unglück. Bahnhofsbetreiber Utz Leischnig empfiehlt, per Bus nach Grimma zu fahren und dort die Mitteldeutsche Regiobahn zu nehmen. „Die fährt.“ Aighiuui Amas bedankt sich höflich und geht zur Bushaltestelle. Vorher bittet er noch um eine schriftliche Bestätigung des Zugausfalls. Leischnig erfüllt ihm den Wunsch – so gut es geht.

Grimma als Alternative

Leischnig kann ihm nur einen unterschriebenen Vordruck aushändigen. Darauf steht: „Leider konnten wir Ihnen keine tarifmäßige Fahrkarte erstellen.“ 8.40 Uhr soll der Bus nach Grimma abgehen. Tatsächlich fährt er eine Viertelstunde später. Begründung des Fahrers: „Technischer Defekt.“ 9.26 Uhr wiederum ist Abfahrt in Grimma. Ob es der Nigerianer noch schafft?

Bahnhofsbesitzer Utz Leischnig setzt gerade aufgearbeitete Fenster ein. Quelle: Haig Latchinian

Leischnig drückt ihm die Daumen. Von 2002 bis 2013 war er Mieter im Bahnhof. Danach erwarb er das Gebäude. Er verkauft Fahrkarten, betreibt die Postagentur und hat den Kiosk unter sich. Derzeit ist er dabei, aufgearbeitete Fenster und Türen einzubauen. Vor Jahren hatte er die Dächer geflickt: „Überall hatte es rein geregnet. Morgens musste ich mit dem Schneeschieber ran.“

Regenwasser in der Unterführung

Inzwischen steht das Wasser nur noch im Tunnel. Aber das sei Sache der Bahn. Die müsse sich um die Pumpe kümmern. Fynn Fanenbruck umschifft mit dem Rad den „Stausee“ in der Unterführung. Er ist aus Leipzig eingetroffen und nimmt die Viertelstunde Verspätung gelassen: „Ich habe die Kündigung in der Tasche. Das ist heute eh mein letzter Arbeitstag in Wurzen.“

In der Bahnhofsunterführung staut sich das Regenwasser. Es ist schwierig, trockenen Fußes von A nach B zu kommen. Quelle: Haig Latchinian

Wie er wieder heim komme? „Mit dem Rad, wenn gar nichts geht.“ Über den Streik will niemand reden. Für die meisten scheinen die Forderungen der Lokführer wie aus einer anderen Welt: Etwa für die völlig frustrierte herzkranke junge Frau, die zum Gerichtstermin nach Leipzig muss und nun Angst hat, bei Nichterscheinen „von den Bullen“ geholt zu werden: „Es geht doch um mein Kind!“

Verzweiflung bei Reisenden

Er komme sich auf seinem Bahnhof wie ein Streetworker vor, gesteht Utz Leischnig: „Beim vorigen Streik heulte hier ein junges Mädchen Rotz und Wasser“, sagt der Wurzener. „Sie wollte mit dem Zug nach Frankfurt. Dort hatte sie ein Vorstellungsgespräch bei einer Bank. Sie war unter den besten zehn Bewerbern und verpasste den Job nun, weil sie nicht wegkam.“

Der Regionalexpress von Dresden nach Leipzig hält kurz nach halb acht Uhr in Wurzen. Quelle: Haig Latchinian

Ausgeweint hätten sich bei ihm auch Schwestern, die nicht rechtzeitig zur OP kamen. „Ein Wahnsinn!“, sagt Leischnig. Der RE um 6.31 Uhr fällt aus. Daher kommt Jessica Patiz, Lagerarbeiterin, genauso zu spät wie Andreas Pförtner, dessen Auto ausgerechnet am Streiktag in der Werkstatt sei. „Das Leben ist hart“, tröstet er sich mit Galgenhumor.

Bahn reagiert mit Ersatzfahrplan

Für den Regionalverkehr strickt die Bahn abermals einen Ersatzfahrplan. Dieser soll bis Mittwochmorgen, 2 Uhr, gelten. Eine Bahnsprecherin, die namentlich nicht erwähnt werden möchte, kündigt gegenüber der LVZ an, dass der Saxonia Express zwischen Dresden und Leipzig auch am Dienstag nur im Zwei- beziehungsweise Drei-Stunden-Takt fahren werde.

Güterzugbegleiter Oleg Zagorodniuk aus der Ukraine strandet in Wurzen. Quelle: Haig Latchinian

Die S-Bahn fällt zwischen Wurzen und Leipzig komplett aus. Zum Leidwesen von Silvia Delch, die nach Machern möchte. Der Regionalexpress halte nach Wurzen erst wieder in Borsdorf, deshalb nütze ihr nur die S-Bahn. Weil die nicht kommt, steigt sie auf den Bus um, der um 7.37 Uhr startet. Sie hat Glück. Die Buslinie 680 Richtung Brandis fährt direkt vorm Bahnhof los.

Odyssee eines Auszubildenden

Eine Odyssee erlebt der ukrainische Azubi Oleg Zagorodniuk. Als Beisitzer des Lokführers ist er mit dem Güterzug von Bad Schandau nach Magdeburg unterwegs. In Dornreichenbach ist Schluss. „Konjez. Lok kaputt“, sagt der Mann. Per Taxi sei er mit dem Lokführer bis Wurzen gefahren. Der Chef will weiter nach Leipzig: „Ich fahre wieder nach Dresden“, sagt der Ukrainer.

Einmal mehr stark vom Streik betroffen: der Bahnhof Wurzen. Quelle: Haig Latchinian

Was er nicht ahnt: Der Regionalexpress um 9.18 Uhr „fällt leider aus“, wie eine Lautsprecherstimme verrät. Er sei sehr müde, verrät Oleg. Kaffee und Zigaretten gibt es bei Marion Hönicke im Bahnhofskiosk. Nicht weit steht auch Utz Leischnig. Er schüttelt den Kopf: „Seit Corona habe ich nur noch 18 Prozent des normalen Umsatzes.“

Starke Rückgänge im Umsatz

Die Leute buchen immer öfter im Internet, sagt Leischnig. Zu ihm kämen sie nur bei Problemen. „Aber ich lebe doch von der Provision.“ Weder vom Staat noch von der Bahn habe er eine Unterstützung erhalten. Er leide zudem unter der hohen Kriminalität: „Es gibt viele Einbrüche. Die Diebe kommen über die Dächer. Bestraft wird niemand. Ich weiß, die Gefängnisse sind voll.“

Auf der Anzeigetafel in Wurzen bittet die Bahn alle Reisenden um Entschuldigung. Quelle: Haig Latchinian

Es komme ihm vor, als befände sich das Land in Auflösung. „Wir haben hier absolutes Chaos.“ Zu DDR-Zeiten hätten vom Bahnhof in der Spitze direkt und indirekt mehr als 900 Beschäftigte gelebt. Inzwischen lasse sich hier niemand mehr blicken. Also müsse er helfen – den Menschen, die wenig Deutsch sprechen. Und den Älteren ohne Bahn-App, die die Welt nicht mehr verstünden. „Sie alle stehen im Regen.“

