Bauhof Wurzen beklagt die Zunahme von illegalem Müll

Wurzen

Steffen Horn hat gelinde gesagt den Kanal voll: „Wir sind kein Entsorgungsunternehmen.“ Der Leiter des Baubetriebshofes spricht damit an, was mittlerweile zur gängigen Praxis an den Containerstellplätzen der Stadt und den 15 Ortsteilen geworden ist – illegale Müllablagerungen. Unrat, wohin das Auge sieht. So mussten die Mitarbeiter in den Jahren 2012 bis 2018 durchschnittlich 19 Tonnen wilden Abfall aufsammeln und zwar auf Kosten der Kommune.

Seit Beginn des Jahres häufen sich die Fälle

Auch im Stadthaus bleibt die Entwicklung nicht unbemerkt, da sich die Fälle seit Beginn des Jahres häufen. „Und das vorrangig in Wurzen“, berichtet Manfred Bresk vom Ordnungsamt. Alles in allem gibt es 24 Standorte – allein 14 im Stadtgebiet. „Die Behälter sind grundsätzlich nur für Altkleider und Glas vorgesehen.“ Insgesamt sechs Vertragspartner dürfen gegen eine Gebühr die Altkleidercontainer aufstellen und sind zugleich verpflichtet, diese einmal in der Woche zu leeren und das Areal bis zu einem Abstand von anderthalb Meter sauber zu halten.

Kosten trägt die Kommune

Der Transport von Glas findet indes durch ein Unternehmen statt, welches der Landkreis ordert. „Hierbei liegt das Umfeld allerdings in Verantwortung unseres Baubetriebshofes und somit auch das Beräumen von illegalem Müll“, klärt Bresk auf. Für die Bereitstellung der Plätze und die Dienstleistung der Stadt zahlt die Kreisbehörde übrigens einen festgelegten Satz, der sich an der Einwohnerzahl laut des Statistischen Landesamtes in Kamenz bemisst. „Aber keineswegs für die Entsorgung all jener Dinge, die dort immer wieder wild abgelegt werden.“ Diese Kosten trägt seit 2013 die Kommune. Angesichts der Tatsachen versucht es Bresk noch einmal mit einem Appell an die Vernunft und erinnert daran, dass es im Gewerbegebiet Nord in der Bäßlerstraße den Wertstoffhof der Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH (Kell) gibt. „Der Weg dorthin ist nun wirklich für jeden zumutbar.“

„Bürger für Wurzen“ im Gespräch mit Landrat Graichen

Das Thema illegaler Müll hat sich ebenso die unabhängige Wählervereinigung „Bürger für Wurzen“ (BfW) auf die Fahne geschrieben. Stadtrat Thomas Schumann zufolge trafen sich erst kürzlich BfW-Vertreter mit Landrat Henry Graichen ( CDU) und Kell-Geschäftsführer Jens Meissner zu einem „konstruktiven Austausch über den Wertstoffhof“. Schumann zum Hintergrund des Termins: „Unser Ziel war es, auszuloten, ob eine bedarfsgerechte Anpassung der Öffnungszeiten wirtschaftlich und strukturell umsetzbar ist.“ Gleichfalls zur Sprache kam die Zunahme von Unrat an den Stellen, wo er nicht hingehört. „In der Runde herrschte letztlich Einigkeit, dass insbesondere im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit großes Potenzial im Kampf gegen den Müll liegt.“ Vor allem freute sich der 46-Jährige über den Vorschlag von Kell-Geschäftsführer Meissner, alle Anstrengungen zu unternehmen, die sachgerechte Entsorgung der Müllmengen in Wurzen zu gewährleisten sowie weiterhin die Menschen für das Thema Müll zu sensibilisieren.

Von Kai-Uwe Brandt