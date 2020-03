Baumfällung am Dornreichenbacher Berg

Lossatal/Dornreichenbach

Große Bäume säumen die durch das Naturschutzgebiet ( NSG) Dornreichenbacher Berg führende Straße des Aufbaus, jetzt liegen 20 von ihnen – 19 Eichen und eine Buche – gefällt am Boden. Der Pausitzer Kay Kampfmeier zeigt sich entsetzt über die „rigorose Fällaktion“, da doch im Zeichen des Klimawandels Laubwälder dringender denn je zu erhalten seien. „Noch niemals sind in den letzten 45 Jahren in diesem Naturschutzgebiet so viele gesunde Bäume gefällt worden“, sagt Kampfmeier, der seit Jahrzehnten regelmäßig die Dornreichenbach und Meltewitz verbindende Straße entlang fährt. Er befürchtet hier „einen groben Verstoß gegen das Naturschutzgesetz“.

Der Dornreichenbacher Berg steht seit 1961 unter Schutz und ist Teil des besonderen Schutzgebietes „Berge um Hohburg und Dornreichenbach“ mit einer Gesamtfläche von 300 Hektar. Es besteht zu 78 Prozent aus Privateigentum, circa 20 Prozent der Flächen gehören dem Freistaates Sachsen. Das 39 Hektar große NSG Dornreichenbacher Berg mit einem Traubeneichen-Hainbuchen-Wald umfasst eine 50 Meter hohe Porphyrkuppe. Das Gebiet ist Lebensraum zahlreicher Tiere und Pflanzen. So findet man hier circa 30 Brutvogelarten, verschiedene Fledermausarten wie die Mopsfledermaus sowie wärmeliebende Pflanzen wie Färberginster und Ästige Graslilie.

Trockene Jahre setzen Bäumen zu

Den von Kampfmeier kritisierten Eingriff begründen Wolfgang Kühns, Leiter des Staatsforstbetriebes, und Ralf Böhme, Leiter des Reviers Wermsdorf, mit Verkehrssicherungsarbeiten. Laut Böhme wurden diese sowohl im Staats- als auch im Privatwald vorgenommen. Die Bäume seien krank gewesen, abgestorben oder hätten, auch wenn man das am Sägeschnitt nicht sehe, massive Trockenschäden im Astwerk gehabt, beschreibt Kühns die Folgen von zwei extrem trockenen Jahren. Und am Gehölzrand mit seinem besonderen Mikroklima, wo die Sonneneinstrahlung intensiver ist und der Wasserbedarf höher, hätten die Bäume besonders gelitten.

„Wir haben die Pflicht, den Abstand von einer doppelten Baumlänge zur Straße herzustellen“, erklärt Kühns. Erst hinter dieser Grenze könnten kippende Bäume Straßenbenutzern nicht mehr gefährlich werden. „Diese Pflicht“, so der Betriebsleiter, „ist, da Menschenleben gefährdet sind, dem Naturschutz übergeordnet.“ Sie bei den von Trockenstress gezeichneten Bäumen zu realisieren, sei aktuell jedoch „ein Riesenproblem für Waldbesitzer“, sagt Kühns. Da müsse teilweise auch zu unorthodoxen Mitteln gegriffen werden wie im Februar im Klosterbucher Forst bei Leisnig. „Hier wurden Baumkronen gesprengt, weil schon das Vibrieren einer Säge zum gefährlichen Ausbrechen von Ästen geführt hätte.“

Behutsame Waldwirtschaft im NSG

Kühns widerspricht der landläufigen Annahme, dass Naturschutzgebiete nicht angerührt werden dürfen: „Es ist trotzdem eine relativ normale Forstwirtschaft möglich.“ Den Rahmen gibt Besitzern ein für jedes NSG erstellter Managementplan vor. Der für das Schutzgebiet „Berge um Hohburg und Dornreichenbach“ empfiehlt zum Beispiel zur Erhaltung der Lebensraumtypen „langfristig eine Verjüngung der Eiche, da bei ungelenkter Sukzession ein deutlicher Rückgang des Eichenanteils zu Gunsten von buchen-, hainbuchen- und birkendominierten Laubmischwäldern zu erwarten ist“. Als zum Beispiel vor etlichen Jahren eine zwei Hektar große Fläche mit Fichten an den Borkenkäfer verloren ging, wurde mit Eichen aufgeforstet“, berichtet Kühns.

Genehmigung trotz der Spuren eines Spechtes

Er sieht den Staatsbetrieb bei der Waldbewirtschaftung im NSG in einer Vorbildrolle. „Das heißt, Fällarbeiten werden außerhalb der Brut- und Setzzeit vorgenommen, und teilweise werden die Bäume vorher von einem Baumkletterer auf Höhlen inspiziert und Tiere in Abstimmung mit dem Naturschutz gegebenenfalls umquartiert.“ So auch, bevor im Februar am Dornreichenbacher Berg die Säge angesetzt wurde. Böhme: „Wir hatten eine Rotbuche mit Spechteinhieb. Auch wenn er noch nicht die Größe einer Höhle hatte, haben wir die Fällung bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragt, und sie wurde genehmigt.“

