Machern

Die Pläne für das neue Macherner Wohngebiet Gartenstadt liegen seit Jahren in der Schublade. Wir haben zusammengetragen, was zu dem Mega-Projekt bislang bekannt ist:

Wo liegt das Wohngebiet, in dem rund 200 Bauplätze entstehen sollen?

Die Umrisse gibt ein Bebauungsplan vor, der bereits 1997 vom damaligen Regierungspräsidium Leipzig genehmigt wurde. Das Wohngebiet schließt sich unmittelbar an die bereits bebauten Parzellen an, die nördlich des Sportparks Tresenwald entstanden sind. Begrenzt wird das neue Wohngebiet im Osten vom Plagwitzer und Pehritzscher Weg, im Norden und Westen befinden sich Feldflächen. Im Süden ragt eine langgestreckte Kleingartenanlage in das Baugebiet hinein. Diese Gärten bleiben unangetastet und erhalten im Zuge der Erschließung einen befestigten Parkplatz.

Warum wurde der B-Plan über 20 Jahre nicht umgesetzt?

Laut Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) gab es langwierige Eigentumsfragen zu klären. Das bestätigt auch Manfred Lukaseder, Aufsichtsvorsitzender der Gerichshainer Bau- und Wohnungsgesellschaft, in deren Eigentum sich ebenfalls Grundstücke befanden. Teilweise sei es erst in den letzten Wochen gelungen, sich auch mit privaten Eigentümern einig zu werden, deren Grundstücke nun in die Erschließung einbezogen werden können.

Wie groß wird das Baugebiet?

Auf einer Fläche von rund 24 Hektar sind rund 200 Bauplätze geplant.

Wer ist der Investor?

Vorausgesetzt, der Gemeinderat nickt auf seiner Sitzung am 1. November den Erschließungsvertrag ab, wird die Firma Reinbau GmbH aus Leipzig das komplette Gebiet entwickeln und vermarkten.

Welche Bauvorgaben wird es für die Errichtung der Wohnbebauung geben?

„Wir planen ausschließlich eine Bebauung mit Einfamilienhäusern“, erklärt Torsten Reh, Geschäftsführer der Firma Reinbau. Noch gibt es auf Grund des frühen Planungsstadiums keine abgeschlossene Parzellierungsplanung.

Wie groß werden die einzelnen Grundstücke?

„Wir streben eine aufgelockerte Einfamilienhaus-Bebauung an, so dass der Charakter der Gartenstadt zum Tragen kommt“, so Reh. Grundstücke sollen ab einer Größe von 500 bis 600 Quadratmetern erhältlich sein, wobei Interessenten auch mehrere Grundstücke erwerben könnten. Es soll sowohl möglich sein, ein Haus mit Grundstück zu erwerben als auch nur das Grundstück zu kaufen, das man dann selbst bebaut.

In Machern sorgt das Thema verkehrliche Erschließung für Diskussionen, weil mit dem Plagwitzer Weg derzeit nur eine Zufahrt bereit steht. Welche Lösungen zeichnen sich hier ab?

Dazu Bürgermeister Karsten Frosch: „Zunächst ist davon auszugehen, dass nicht alle Bewohner mit einem eigenen Pkw ausschwärmen werden. Machern bietet bekanntlich einen S-Bahn-Anschluss. Außerdem ist vorgesehen, am östlichen Rand des Wohngebietes eine Bushaltestelle mit Wendehammer einzurichten.“ Der Investor wäre auch bereit, Voraussetzungen für eine zweite Anbindung Richtung Jungfernlatz zu schaffen. Dazu würde Reinbau eine potenzielle Baufläche für eine spätere Straßenanbindung freihalten. Die Kommune müsste dafür allerdings die Entscheidung treffen, eine neuen Bebauungsplan nur für das Anlegen einer weiteren Zufahrt aufzustellen. „Denn der existierende Plan“, so Frosch, „sieht keine zweite Zufahrt vor.“

Kann es noch zu Klagen gegen den Bebauungsplan kommen?

Nein, der B-Plan ist seit vielen Jahren rechtskräftig.

Müsste Machern jetzt nicht sofort mit dem Neubau einer Kita beginnen? Immerhin werden vor allem junge Familien mit Kindern in die Gartenstadt ziehen.

Dazu Bürgermeister Karsten Frosch: „Ein Kita-Neubau wird kein Schnellschuss. Wir sind gerade dabei, den Bedarf noch einmal durchzuplanen. Möglicherweise kann für neue Kita-Plätze auch ein bestehendes Objekt genutzt werden.“ Welches das ist, dazu hält sich der Gemeindechef bedeckt. Erst einmal würden die 36 neuen Kita-Plätze in der Grundschule Entlastung bringen, die ab 1. Januar 2022 zur Verfügung stehen.

Von Simone Prenzel