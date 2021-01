Baustart für Erweiterung der Grundschule Bennewitz im April

Bennewitz

Keine Gäste, keine Feier, nur ein paar Blumen – Corona gab den nüchternen Rahmen für die Vereidigung und Verpflichtung von Bernd Laqua als Bürgermeister am Mittwoch im Bennewitzer Gemeinderat vor. Er war bei der Wahl im Oktober als unabhängiger und einziger Kandidat angetreten und mit 98,3 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden, das er seit 1. Januar 2014 inne hat.

Planungsbüro kann an die Arbeit gehen

Zu den nicht aufschiebbaren Beschlüssen gehörte die Beauftragung des Wurzener Büros Kewitz mit der Weiterführung der Planung zu Um- und Ausbau der Grundschule. Dafür machte der Rat einstimmig rund 98.200 Euro locker. Die Grundsatzentscheidung, die Schule baulich zu erweitern, war schon 2018 gefallen und Kewitz mit ersten Planungen betraut worden. Zum Abschluss gebracht werden sollte das Vorhaben in Abhängigkeit von Fördermitteln.

Bennewitzer Schule unter den sechs dringlichsten Projekten

Damals, so Laqua, sei man noch von einer 70-prozentigen Förderung ausgegangen. „Aber es kam anders.“ Wie der Bürgermeister informierte, stehen auf der einen Seite dem Landkreis im laufenden Jahr 2,5 Millionen Euro aus der Förderrichtlinie Beschleunigung Grundschulbetreuung zur Verfügung, auf der anderen Seite hätten von 30 Bürgermeistern zwölf Bedarf angemeldet. „Und so musste schnell über den Sächsischen Städte- und Gemeindetag entschieden werden, welche Projekte als Priorität I definiert werden können“, so Laqua. Dabei habe man sich nicht auf eine Anzahl geeinigt, bei der jedes Projekt mit 70 Prozent gefördert wird, sondern sich auf am Ende sechs Vorhaben verständigt, bei denen dringender Handlungsbedarf besteht und die zudem dieses Jahr abgeschlossen werden können. Der Nachteil bei diesem Auswahlverfahren: Unterm Strich steht nur eine 54-prozentige Förderung. „Sie können jetzt sagen, dann suchen wir woanders nach Fördermitteln“, umriss Laqua die Alternative. „Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wo es noch Geld gibt. Deshalb haben wir uns entschlossen, den Beschluss dennoch auf den Tisch zu legen.“

Kinder stehen bald vor der Tür

Denn der Um- und Ausbau sei „ein zwingendes Muss“, so Laqua. „Wir haben in unseren Kindereinrichtungen jetzt 330 Plätze, und jeder Platz ist belegt. Ich bin froh, dass wir diese Einrichtungen so geschaffen haben. Aber in Kürze kommen diese Kinder in die Grundschule.“ Hier sollen durch Umbau – zum Beispiel der alten Hausmeisterwohnung – und teilweise Aufstockung vier neue Unterrichtsräume entstehen.

Kritik an fehlender Planungssicherheit

Er sei „sehr dafür, dass wir das jetzt durchziehen“, erklärte Karl-Heinz Ligotzki ( SPD). „Aber es ist das zweite Mal, dass wir in eine ganz unangenehme Situation geraten“, erinnerte er an den plötzlich reduzierten Fördersatz für Investitionen in die Feuerwehr. „Wir brauchen Planungssicherheit, das muss man auch mal an höherer Stelle kommunizieren, so kann man nicht wirtschaften“, betonte er. Zumal, so seine Prognose, die Ausstattung mit Fördermitteln angesichts durch die Corona-Krise wegbrechender Steuereinnahmen ohnehin problematisch werde.

Baubeginn Anfang April

Als Baubeginn ist der 5. April 2021 vorgesehen. „Wir können nicht auf Ferien zurückgreifen, sondern müssen durchbauen, können aber für Baufreiheit Räumlichkeiten im Hort mitnutzen“, erklärte Laqua. Mit Planungsbüro, Schule und Hort sei das bereits abgesprochen – „wir schaffen das“, gab sich der Bürgermeister optimistisch. Insgesamt veranschlagt Bauamtsleiter Marc Werner die Baukosten – ohne Ausstattung – auf 1,095 Millionen Euro und rechnet nun mit 600.000 Euro Fördermitteln. Die Finanzierung erfolgt aus Haushaltsresten der Vorjahre in Höhe von 586.000 Euro und geht zu Lasten des Haushaltes 2021.

Die Vereidigung von Laqua – das Amt „nach bestem Wissen und Können (zu) führen, Verfassung und Recht (zu) achten und (zu) verteidigen und Gerechtigkeit gegenüber allen (zu) üben – sowie die Verpflichtung auf die gewissenhafte Erfüllung der Pflichten gemäß der Sächsischen Gemeindeordnung nahm Siegfried Pohl ( CDU) als ältester Gemeinderat vor.

Ratssitzung auf ein Minimum gekürzt

„Wir erwarten dieselbe Leistung wie bisher“, fügte Holger Zur als Vertreter der CDU-Fraktion seiner Gratulation hinzu, und Ulrike Böhme (Linke) wünschte Laqua, dass er alles, was er sich vornimmt, auch zuwege bringen möge. Laqua selbst sparte sich viele Worte: „Ich möchte mit Ihnen zusammen die Gemeinde weiter voranbringen mit dem Ziel, dass wir mit der Jugend wachsen, mit Gewerbe einen festen Stamm in die Gemeinde bringen und dass das Wohlfühlen unsere Gemeinde weiter prägt.“

Die Ratssitzung im Forsthof Weidmannsheil in Schmölen selbst war diesmal auf ein Minimum beschränkt, Bürger gebeten worden, auf eine Teilnahme zu verzichten und Anfragen schriftlich einzureichen. Man leiste damit einer Aufforderung des Sächsischen Innenministeriums Folge, so Laqua, künftige Sitzungen sollen digital stattfinden.

