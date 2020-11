Baustart für neues Rotkreuz-Zentrum in Wurzen

Wurzen

Jetzt ist es endlich so weit: Am 24. November erfolgt im Gewerbegebiet Nord der Spatenstich für das neue Rotkreuz-Zentrum des DRK Muldental. Bis voraussichtlich zum dritten oder vierten Quartal 2022 entsteht auf dem circa 12 600 Quadratmeter großen Areal gleich hinter der Wurzener Arbeitsagentur ein modernes Verwaltungs- und Schulungsgebäude inklusive einer Fahrzeughalle, die alle Bereiche des Kreisverbandes integriert – den Katastrophenschutz, die Wasserwacht, das Jugendrotkreuz sowie die Wohlfahrts- und Sozialarbeit.

„Ich bin sehr froh darüber, dass das größte Vorhaben in unserer fast 70-jährigen Geschichte nun beginnen kann“, sagte DRK-Vorstand Bettina Belkner. Aus ihrer Sicht sei der Spatenstich das Wichtigste am Bau und nicht nur „ein Meilenstein“, sondern vor allem ein „historischer Tag“. Immerhin werde hiermit der Grundstein für die Zukunft gelegt.

Anzeige

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Baugenehmigung des Landkreises liegt seit 5. November vor

Weil der heutige Sitz in der Walther-Rathenau-Straße für den stetig wachsenden Kreisverband mittlerweile aus allen Nähten platzt, entschloss sich das Präsidium im März 2018 zum Kauf des Grundstückes am Rande von Wurzen. Fast gleichzeitig setzten die Architekten und Fachplaner am Reißbrett die Ideen und Visionen um. So konnte der Bauherr am 7. Januar dieses Jahres den Antrag beim Landratsamt in Borna einreichen. Seit dem 5. November hält Belkner die Genehmigung der Kreisbehörde in den Händen. „Es ist ein tolles Gefühl, wenn es endlich losgeht.“

So soll das künftige Rotkreuz-Zentrum in Wurzen aussehen: Es entstehen zwei schlichte Gebäude. Zum einen für die Verwaltung und Ausbildung und zum anderen eine Fahrzeughalle für die DRK-Technik. Außerdem sind 60 Pkw-Stellplätze vorgesehen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Die letzte Hürde nahm das DRK übrigens Anfang September im Technischen Ausschuss des Wurzener Stadtrates. Damals stimmte das parlamentarische Gremium bis auf Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) einer Vergrößerung der Fahrzeughalle von 50 auf 64 Meter zu.

Von Jahr zu Jahr wachsen die Aufgaben des Kreisverbandes

Einmal mehr betonte Belkner, dass sich mit dem Rotkreuz-Zentrum vor allem die Arbeitsbedingungen des gesamten Personals verbessern und das Ehrenamt gestärkt werde. „Mit jedem Jahr wachsen die Aufgaben und folglich wächst auch das DRK-Team.“ Heute zählt der Kreisverband mit 452 Angestellten zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. Darüber hinaus eint die Gemeinschaft 3900 Fördermitglieder, von denen sich gut 300 ehrenamtlich engagieren. Gerade deshalb gab sich das Muldentaler DRK im Februar 2020 eine neue Struktur und gliederte die aktuellen Betätigungsfelder sowie Tochtergesellschaften in sechs Fachbereiche auf – Ehrenamt, Verwaltung, Bildung, Jugendhilfe GmbH, Wohnen Pflege Service GmbH und Rettungsdienst GmbH.

Leider, so Belkner, biete das alte Objekt in der Walther-Rathenau-Straße trotz einiger Anbauten der Zeitenwende und den jetzigen Anforderungen keineswegs optimale Bedingungen. Insofern sei der Schritt eines neuen Rotkreuz-Zentrums vonnöten gewesen. Was das DRK dann mit der ab Ende 2022 leerstehenden Immobilie vor hat, weiß die Vorstandsvorsitzende momentan nicht zu sagen. „Es gibt einige Überlegungen, die unter anderem auch den möglichen Verkauf vorsehen.“

Lesen Sie dazu auch:

Von Kai-Uwe Brandt