Brandis

Sechs Kilometer Umleitung über den Ex-Flugplatz Waldpolenz, um vom Ortsausgang Brandis zum Markt zu gelangen – vor dieser Situation stehen momentan die Brandiser, die jenseits der Kreuzung Lange-/Grimmaische Straße wohnen oder arbeiten – Bewohner des hinteren Teils von Polenz- und Grimmaischer Straße, Heizungsfirma, Garagenkomplex...

Grund sind seit Februar andauernde Arbeiten am Abwasser- und Trinkwassernetz in der Grimmaischen Straße. Die Staatsstraße 45 ist dafür voll gesperrt, Kraftfahrzeuge aus Richtung Polenz werden schon lange über den Flugplatz geleitet. Für die nächsten drei Wochen liegt die Baustelle auf der Kreuzung mit der Langen Straße – die Folge: Auch Brandiser werden über Land geschickt. Manch einer ignoriert die Schilder und umfährt die Baustelle illegal über die als Einbahnstraße ausgewiesene Polenzstraße.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Ampel statt Umleitung

Wolfgang Wiesner kann die komplizierte Umleitung nicht nachvollziehen. Mit einer teilweisen Aufhebung der Einbahnstraße, schlägt er in einem Brief an die Leipziger Volkszeitung vor, ließe sie sich vermeiden. „Man sollte in der Polenzstraße zwischen Grimmaischer- und Kochstraße eine Ampel aufstellen, damit dieser Abschnitt in beide Richtungen befahrbar ist.“ Zudem ärgert Wiesner, dass die Kreuzung bereits über das verkehrsreiche Pfingstwochenende gesperrt war, obwohl die Arbeiten erst danach begannen.

Auch Heiko Schuster aus der Polenzstraße plädiert für deren Öffnung. Der Bauunternehmer muss drei-, viermal täglich auf die Umleitung. „Das ist eine Zeitfrage“, sagt er. Seiner Ansicht nach würde es statt einer Ampel auch ein Paket aus Tempolimit bei 30 Kmh, LKW-Fahrverbot, Halteverbot auf dem Randstreifen und Vorrang für Gegenverkehr an der Engstelle circa 20 Meter nach Einmündung aus Richtung S 45 tun.

Antje Berkner vom gleichnamigen Abschleppdienst ausgangs der S45 sieht die Umleitung hingegen gelassen, obwohl diese gerade ihre „gelben Engel“ besonders häufig betrifft. „Die Einschränkung gilt für eine absehbare Zeit, deshalb ist es kein Problem, über den Flugplatz zu fahren.“

Straße für Gegenverkehr zu schmal

Die Umleitung war durch die Untere Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt angeordnet worden. „Eine Verkehrsführung während Bauarbeiten ist immer schwierig, weil unterschiedliche Interessen berücksichtigt werden müssen und Straßenverhältnisse nicht jede Lösung zulassen“, schickt Pressesprecherin Brigitte Laux voraus. Sie verweist aber darauf, dass sich das Amt immer mit der Kommune abspreche. „Aus unserer Sicht“, so Laux, „spricht die geringe Straßenbreite von 4,50 Meter gegen die Öffnung für Gegenverkehr, zumal der Randstreifen unbefestigt ist.“ Die Erfahrung zeige, dass sich in aller Regel Schleichverkehr bildet, also nicht nur Anlieger die Möglichkeit nutzen. „Die Straße ist aber für ein solches Verkehrsaufkommen, auch durch LKW, weder ausgelegt noch gefahrlos nutzbar.“ An die Polenzstraße grenzt eine ehemalige Tongrube; die Stabilität der Böschung könnte bei einer solchen Belastung gefährdet sein.

Stadt prüft Konzept

Trotzdem hat die Stadt das Konzept nach auch im Rathaus eingegangenen Beschwerden auf den Prüfstand gestellt. Ergebnis: „Nach Begehung mit Baubetrieb und Polizei am 2. Juni und Rücksprache mit den beteiligten Ämtern lehnen wir als örtliche Straßenverkehrsbehörde eine Durchfahrtberechtigung für die Polenzstraße aus Richtung S 45 ab“, sagt Bürgermeister Arno Jesse ( SPD) auf LVZ-Nachfrage. Grundsätzlich habe man der Freigabe positiv gegenübergestanden. „Nach Abwägung der Interessen, des Aufwandes und möglicher Gefahren für Ordnung und Sicherheit kann aber leider keine andere Lösung vorgeschlagen werden“, so Jesse. „Die derzeit gültige ist aus unserer Sicht die verhältnismäßigste.“

Jesse ergänzt die von Laux angeführten Gründe. Der Verkehr in der Polenzstraße sei bereits aus Richtung Lange Straße erheblich, da er gen Polenz ab Ortsumgehung Brandis komplett über diese Straße umgeleitet wird. Aus Richtung Polenz wiederum „befinden sich mit Tongrube, Firma Plötner und Abschleppdienst Berkner in diesem Bereich Unternehmen mit nicht zu unterschätzendem Schwerlastaufkommen“. Jesse gibt zudem zu bedenken, dass durch besagte Engstelle unter Umständen wartende LKW die Kreuzung zustellen könnten.

Schilderwald wird gelichtet

Doppelt hält besser: Vorm ehemaligen Bürgergarten in der Grimmaischen Straße ist Halten nachdrücklich verboten. Quelle: Ines Alekowa

Zumindest die Beschilderung rund um die Baustelle, wo gleich mal zwei Halteverbotsschilder nebeneinander für Kopfschütteln sorgen, soll korrigiert werden. Laut Laux setzt die Baufirma den Aufstellungsplan des Straßenverkehrsamtes eigenverantwortlich um. „Das klappt in der Regel ganz gut, aber nicht immer.“ Eine Kontrolle werde nachgeholt, „so dass hier zügig wieder mehr Klarheit herrscht“.

Lesen Sie auch

Von Ines Alekowa