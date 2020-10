Baustopp am Ringelnatzhaus Wurzen bedroht Existenz von Verein

Wurzen

In einer öffentlichen Stellungnahme hat der Vorstand des Ringelnatzvereins jetzt auf den schwelenden Konflikt nach dem Baustopp der Sanierungsarbeiten am Ringelnatz-Geburtshaus reagiert. Mit dem Schreiben wendet sich die Gemeinschaft an die Stadtverwaltung Wurzen als Bauherrn, das Landratsamt sowie das sächsische Innenministerium als Entscheidungsträger des Denkmalschutzes.

Denkmalschutz untersagt Nutzung des Dachgeschosses

Auslöser der derzeitigen Auseinandersetzung, die sich bereits auf den Termin der Wiedereröffnung auswirkte, ist das Dachgeschoss im Crostigall 14. Während das Betreiberkonzept des Vereins eine Verwendung der Fläche vorsieht, wurde seitens der unteren Denkmalbehörde die Nutzungsgenehmigung untersagt. Dennoch ließ die Stadt Wurzen einen massiven Anbau hochziehen, der künftig einen Aufzug, die Rettungstreppe, Behindertentoilette und letztlich einen Zugang zum Dachgeschoss integrieren soll. Seither ruhen die Arbeiten, da der Landkreis nach dem Rechtsverstoß einen Baustopp verhängte.

Stein des Anstoßes: Der Anbau zwischen dem Ringelnatzhaus und dem Gebäude Crostigall 16 wurde ohne denkmalrechtliche Genehmigung hochgezogen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Der Zustand dauert bis heute an. Ein Kompromiss scheint nicht in Sicht. So musste die für den Ringelnatz-Sommer avisierte Eröffnung bereits abgesagt werden. Wie der Ringelnatzverein schreibt, habe das Veto aus dem Landratsamt weitreichende Folgen. „Eine Untersagung der Nutzung schränkt die Betreibung des Hauses als Kultur-, Gedenk-, Begegnungs- und Forschungsstätte ein.“ Vor allem deshalb, weil mit dem Dach fast ein Drittel des Raumvolumens verloren gehe – also eine gesamte Etage.

Wir lassen uns nicht in die Rolle des Schwarzen Peters drängen

Zudem sei dieses Geschoss eng mit der Wurzener Historie verbunden. Hier wurde das Wurzener Tageblatt wiedergegründet. Die Zimmer beherbergten einst die Redaktion der Heimatzeitschrift „Der Rundblick“ und später den Geschichts- und Altstadtverein. Selbst unter denkmalpflegerischen Auflagen ließe sich jene Tradition fortführen. Insofern könne der Verein die aktuellen Einwände nicht nachvollziehen. Vielmehr gewinne der Vorstand mittlerweile den Eindruck einer „Geringschätzung der ehrenamtlichen Arbeit“.

„Nach wir vor sind wir aber der Meinung: Zwischen den beiden wechselseitig abgelehnten Entwürfen für den Zwischenbau – dem Entwurf der Stadt und dem der Unteren Denkmalschutzbehörde – liegt baulich die Möglichkeit eines Kompromisses.“ Eben daran wolle der Ringelnatzverein im Interesse einer Gesamtnutzung des Geburtshauses mitwirken. „Wir haben die Anforderungen aus der geplanten Nutzung der Räume allen Partnern rechtzeitig unterbreitet und lassen uns keinesfalls in die Rolle des Schwarzen Peters drängen, der daran Schuld tragen soll, dass die Baustelle schlecht geschützt vor einem zweiten Winter steht.“

Seit Monaten ruht der Bau. So musste bereits der Eröffnungstermin des Ringelnatzhauses im August verschoben werden. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Ringelnatzverein beklagt bereits materiellen Schaden

Nicht zuletzt verweist der Vorstand in seiner Stellungnahme auf den bereits entstandenen materiellen Schaden. Demnach erhielt die Gemeinschaft eine Fördergeld-Zusage von knapp 40 000 Euro für die Ausstattung des Objektes, die lediglich bis Ende des Jahres gilt.

Die Erklärung des Ringelnatzvereins endet daher mit den Worten: „Im Namen unserer 130 Mitglieder in ganz Deutschland bitten wir als Vorstand um eine Lösung des Konfliktes, um finanziellen Schaden vom Verein abzuwenden sowie das Projekt der Ausgestaltung des Ringelnatz-Geburtshauses zu einem sächsischen und nationalen Gedenkort ... nicht einzuschränken und zu gefährden.“

