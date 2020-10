Borsdorf

Die Fahrerin (76, deutsch) eines Skoda Fabia fuhr auf der Hauptstraße. In Höhe Teichstraße wendete sie und übersah dabei wahrscheinlich einen in gleicher Richtung fahrenden Opel Corsa (Fahrerin: 51). Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die 51-Jährige leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Gegen die Skoda-Fahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von LVZ