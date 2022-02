Beim Anruf ins Bennewitzer Rehazentrum wird es teuer

Bennewitz/Borna/Grimma

Beim Blick auf ihre Telefonrechnung geriet Gabriele Dietze dieser Tage ins Stutzen. Der Betrag nämlich lag deutlich über dem, was sie normalerweise an ihren Telefondienstleister zahlt. Die Rentnerin aus Leipzig-Knauthain beantragte einen Einzelverbindungsnachweis und stieß dabei auf zwei kostenintensive und ihr unbekannte mit der Vorwahl 0180 beginnende Verbindungen.

Unmittelbar bevor sie zum Telefonhörer greifen wollte, um die Verbraucherzentrale zu kontaktieren, schilderte sie die Sachlage einem guten Bekannten. Dessen Frau war jüngst in Folge eines Schlaganfalles im in Bennewitz ansässigen Neurologischen Rehabilitationszentrum Leipzig behandelt und ist von Gabriele Dietze dort etwa ein halbes Dutzend Mal angerufen worden.

Schuppen von den Augen

„Als er mir erzählte, dass er für Telefonate mit seiner Frau rund 90 Euro bezahlen musste, fiel es mir wie Schuppen von den Augen“, berichtet die Rentnerin. Zwar bereue sie selbstredend nicht, der Bekannten in dieser für sie schweren Zeit telefonisch zur Seite gestanden zu haben. Die hohen Telefongebühren finde sie aber schon ein wenig unverschämt. „Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Einrichtung die Situation der Patienten ausnutzt.“

Selbige Einrichtung wird von den Berliner Michels Kliniken betrieben, sie sich in ihrem Internetauftritt als „ein modernes familiengeführtes Unternehmen im Gesundheitswesen“ bezeichnet und Rehabilitationskliniken in Berlin, Brandenburg, Sachsen sowie Niedersachsen betreibt.

Anrufe zum Festnetz-Ortstarif

Eine Nachfrage bei den beiden Kliniken im Landkreis Leipzig ergab, dass dort im Patientenbereich ausschließlich mit Festnetznummern gearbeitet wird. „Das Internet und die Telefonnutzung sind für unsere stationären Patienten kostenfrei. Und wer von außerhalb seine Angehörigen auf den Stationen anruft, tut dies zum Festnetz-Ortstarif“, informiert Janet Schütze, die Leiterin der Sana-Unternehmenskommunikation Region Sachsen.

Während im Geriatriezentrum Zwenkau jedes Zimmer mit Telefonen für die Patienten ausgestattet sei, erhielten diese im Bornaer Klinikum einen Apparat auf Wunsch „Dieser kann auf der jeweiligen Station erfragt werden und wird dort auch ausgehändigt“, so Schütze.

Telefon auf Wunsch

Ähnlich verhält es sich bei der Muldentalkliniken GmbH, die Krankenhäuser in Grimma und Wurzen betreibt. „Grundsätzlich sind keine Telefone in den Zimmer verfügbar, weil mittlerweile die überwiegende Mehrzahl der Patienten und Patientinnen ihre privaten Handys nutzt“, erklärt Sprecherin Beatrix Hundt.

Jenen weit überwiegend älteren unter ihnen, die kein mobiles Telefon ihr eigen nennen respektive es aus welchen Gründen auch immer nicht mit ins Krankenhaus nehmen, stelle man aber auf Wunsch einen Apparat zur Verfügung. „Bei dessen Nutzung fallen dann die normalen Ortstarifgebühren an. Und auch die Anrufe ins Krankenhaus hinein laufen über Festnetznummern mit Wurzener beziehungsweise Grimmaer Vorwahlen“, informiert Hundt.

Infoblatt klärt Patienten auf

Warum man in Bennewitz einen anderen Weg geht, darüber informiert die Sprecherin der Michels Kliniken GmbH & Co. KG, Christin Iffert, zwar nicht. Sie weist aber darauf hin, dass die Mitarbeiterinnen an der Rezeption dazu angehalten seien, über die anfallenden Kosten von 14 Cent pro Minute bei Anrufen ins Rehazentrum zu informieren. Zudem werde darauf in einem Infoblatt übersichtlich und keineswegs nur im Kleingedruckten hingewiesen.

„Wir werden aber die Beschwerden zum Anlass nehmen, um unser Nutzungsmodell noch einmal zu prüfen“, so Iffert, die darauf hinweist, dass für das Telefonieren aus dem Rehazentrum heraus ein anderes Gebührenmodell existiere. Demnach falle für die Nutzung des Anschlusses im Patientenzimmer pro Tag lediglich ein Euro an.

Positive Resonanz auf Flatrate

Als Gegenwert könnten die Patienten auf Basis einer Flatrate 24 Stunden lang Inlandsgespräche ins Fest- sowie ins Mobilnetz führen. „Für dieses kostengünstige Angebot der Telefonnutzung von innen nach außen haben wir viele positive Rückmeldungen erhalten und wollen es entsprechend auch beibehalten“, so die Unternehmenssprecherin.

Von Roger Dietze