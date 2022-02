Beleidigt, bespuckt, bedroht: Geflüchtete berichten über Alltagsrassismus im Landkreis Leipzig

Borna

Mirwais Majidi hat in Afghanistan Jura studiert. Die kriegerischen Konflikte zerstörten das Zuhause seiner Familie, sein Onkel und sein jüngerer Bruder seien von den Taliban getötet worden. Der heute 28-Jährige entschied sich zur Flucht und kam 2015 nach Deutschland, heute lebt er in Borna im Landkreis Leipzig.

Der junge Mann gilt als hervorragend integriert: Er kennt die deutsche Sprache, verdient auf Montage sein Geld, ist sozial gut eingebunden. Und dennoch ist Alltagsrassismus ein großes Thema für ihn. „Als ich noch kein Deutsch konnte, habe ich es nur an Blicken und Gesten gesehen, heute verstehe ich die Worte“, sagt er.

„Es wird schlimmer“

Vor allem „Scheiß-Ausländer“ hört er immer wieder. Wie oft? „Wenn ich viel unterwegs bin, mehrmals am Tag. Im Supermarkt, am Bahnhof, oft einfach so auf der Straße.“

Manchmal fragt er zurück: „Warum beleidigst du mich?“ Darauf gebe es Antworten wie: „Scheiße, geh weg, halt’s Maul, verpiss dich!“ Wie solle er da reden? „Ich kann nur weggehen von diesen Leuten.“ Die Ablehnung verletze ihn Tag für Tag: „Ich hab’ immer gehofft, es wird besser, aber es wird schlimmer.“ Er habe „sehr gute Menschen“ in Deutschland getroffen, die ihm halfen und mit denen er befreundet ist, aber viele würden ihn aufgrund seines ausländischen Aussehens strikt ablehnen.

Auf Vorurteile aufmerksam machen

„Alltagsrassismus ist immer präsent“, sagt Carolin Münch von Bon Courage in Borna. Dieser Verein bietet seit 2009 Geflüchteten Unterstützung und Beratung an und gestaltete jetzt eine Plakat-Ausstellung zu diesem Thema. „Wir und die Betroffenen wollen das öffentlich machen, es ist zu wenig sichtbar. Viele Deutsche denken, so schlimm ist es gar nicht. Aber das stimmt nicht“, meint die 31-Jährige.

Stichwort Alltagsrassismus Alltagsrassismus ist ein Begriff aus der Rassismusforschung, der die Übernahme von Rassismus in alltäglichen Situationen beschreibt. Es handelt sich dabei oft um rassistische Bezüge in der Alltagssprache und im Alltagsbewusstsein und um Ausgrenzungspraxen, bei denen Menschen oder Menschengruppen aufgrund eines Merkmals (Rasse, Herkunft, Geschlecht etc.) in einer subtilen Art und Weise diskriminiert werden. (Quelle: Bundeszentrale für Politische Bildung)

„Viele von uns Weißen haben Vorurteile, wenn sie schwarze Menschen oder Musliminnen mit Kopftuch sehen“, fügt sie hinzu und erzählt von einem eigenen Erlebnis. Neulich war sie mit einem Mann aus Somalia im Supermarkt einkaufen, da sagte eine Deutsche zu ihr: „Rassenschande!“

Junge Frau mit Kopftuch wurde angespuckt

Zitate von Betroffenen bilden 20 Plakate. Der Verein möchte sie im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus vom 14. bis 27. März an möglichst vielen Orten im Landkreis Leipzig zeigen.

Ausgangspunkt dieser Aktion war das Erlebnis einer jungen Frau, die in Deutschland aufgewachsen ist, Kopftuch trägt und als Dolmetscherin arbeitet. Auf ihrem Plakat steht: „Beim Jobcenter wollte ich gerade zum nächsten Dolmetschereinsatz, als plötzlich ein Mann vor mir stand und mich ohne Vorwarnung anspuckte. Zwei weitere Personen im Warteraum haben das gesehen und sagten nur: ’Richtig so, immer drauf!’“

Plakate in Bornaer Kirchstraße

Die Betroffene war im Gespräch mit Carolin Münch nach diesem Vorfall so niedergeschlagen, dass der Verein etwas unternehmen wollte. Mehrere Ausländerinnen und Ausländer im Landkreis Leipzig wurden angeschrieben und gebeten, von ihren Erfahrungen zu erzählen, aus ihren Texten wurden dann einzelne Zitate entnommen. „Für mich war es erst komisch, das aufzuschreiben“, sagt Mirwais Majidi. „Aber es ist gut, das Problem zu zeigen.“

Mirwais Majidi: „Ich kann nur weggehen von diesen Leuten.“ Quelle: privat

Sein Plakat trägt die Zeilen: „Ich hoffe, dass mich eines Tages niemand mehr mit fanatischen Blicken ansieht, als wäre ich ein Terrorist. Ich möchte mich sicher fühlen, wenn ich das Haus verlasse und nicht ständig beleidigt werden.“ In der vergangenen Woche sah er das erste Mal die Plakate in den Fenstern von Bon Courage in der Bornaer Kirchstraße. „Ich hätte heulen können, als ich das alles gelesen habe“, meint er.

Witze über Ausländer im Pausenraum

„Ich habe mich gewundert, wie viele Plakate zusammen gekommen sind“, sagt ein junger Mann aus Afghanistan, der Angst hat, seinen Namen in diesem Zusammenhang öffentlich zu nennen. Er hat sich an der Aktion ebenfalls beteiligt. „Es ist nicht nötig, jemanden zu schlagen, um ihm weh zu tun. Ein Blick und ein Wort reichen aus, um jemandem zu zeigen, dass er nicht hier her gehört und anders ist“, heißt sein Statement zum Alltagsrassismus.

Derzeit absolviert er eine Berufsausbildung im Landkreis Leipzig. Es sei schwer zu ertragen, wenn seine Kollegen ihn ignorieren, nicht mit ihm sprechen oder Witze über Ausländer im Pausenraum erzählen. Verbal werde er auf der Straße „sehr oft“ beleidigt. „Ich entgegne denen nichts. Kopf runter und vorbei laufen“, erzählt er. Erst kürzlich näherte sich ihm ein Auto, wurde langsamer, der Fahrer hielt den Stinkefinger raus und brüllte etwas, das er nicht verstand.

Es verlangt Mut sich einzumischen

Die Sozialarbeiterin wünscht sich, dass die Plakat-Aktion dazu anregt, „eigene Denk- und Verhaltensmuster zu reflektieren und rassistisches Verhalten nicht unkommentiert zu lassen, sondern einzuschreiten und sich zu solidarisieren“.

Zur Galerie Verschiedene Geflüchtete aus dem Landkreis Leipzig – Frauen, Jugendliche und Männer – berichten über Alltagsrassismus. Daraus entstanden zwanzig Plakate. Sehen Sie hier zehn davon.

Es verlangt Mut, als Außenstehende sich einzumischen. Manchmal sei auch sie bei diesem Thema unsicher. Wenn sie zum Beispiel mit Kopftuchträgerinnen unterwegs ist, höre sie oft beleidigende Bemerkungen. „Ich muss dann je nach Situation entscheiden, ob ich was sage oder schweige und nur hoffe, dass die betroffenen Frauen es nicht verstanden haben.“ Das Problem sei doch, dass bei einer Entgegnung noch mehr Aggressionen hervor gerufen werden können.

Ausländeranteil bei 4,6 Prozent

Der Ausländeranteil liegt in Sachsen bei 4,6 Prozent, weit niedriger als der Bundesdurchschnitt von 11,7 Prozent. Ihrer Meinung nach sei Alltagsrassismus hierzulande ausgeprägter als in anderen Bundesländern. Das würden vor allem Mädchen und Frauen mit Kopftuch spüren.

Eine Betroffene berichtet auf einem Plakat: „Wenn ich mit Kopftuch Auto fahre, sind sie besonders empört: ’Steig auf dein Kamel und mach erst den Führerschein!’ Ob nun Mutter und Hausfrau, beim Autofahren oder Arbeiten, mit Kopftuch stößt du immer auf Ablehnung.“

Frauen mit Kopftuch kaum Chance auf einen Job

Carolin Münch weiß aus Beratungen, „dass Frauen mit Kopftuch derzeit nahezu keine Chance haben, hier einen Job zu bekommen, nicht mal im Lager oder fürs Putzen“. Selbst wenn Chefinnen oder Chefs von mittelständischen Unternehmen mit dem Kopftuch kein Problem haben, hört sie Sätze wie: „Ich kann die Frau nicht einstellen, weil das bei meinen Kunden auf Ablehnung stoßen könnte.“

Rassismus im Alltag. „Ich versuche das zu vergessen, aber es geht nicht. Manchmal kann ich nicht mehr“, sagt Mirwais Majidi. Seinen Eltern in Afghanistan erzählt er nichts davon, „die haben genug Probleme und Sorgen“. Seine Mutter will am Telefon immer wissen, ob er gesund ist und genug zu essen hat und er antwortet stets: „Es ist alles gut.“

Plakat-Ausstellung kostenlos herunterladen

Regelmäßig denkt er darüber nach, aus Borna wegzuziehen. „Aber ich habe eine gute Arbeit hier, meine Freunde sind hier und ich liebe diese Stadt, weil ich hier was geschafft habe.“ Wenn sein Chef aus Frankfurt am Main die Bornaer Niederlassung besucht, fragt er stets, wie es seinem afghanischen Mitarbeiter geht. Der Boss spricht mit ihm auch über Alltagsrassismus und positioniert sich klar dagegen.

Kontakt: Die Plakat-Ausstellung „Nie willkommen gefühlt“ kann unter anderem beim Verein Bon Courage in der Kirchstr. 20 in Borna angeschaut sowie unter rtm-lkleipzig.de/plakate kostenlos heruntergeladen werden. Sollten es keine Möglichkeit geben selbst zu drucken, dann können die Plakate beim Verein Bon Courage bestellt werden und kommen per Post. Dafür reicht eine E-Mail mit Stückzahl und Adresse an info@boncourage.de

Von Claudia Carell