Belgershainer Grundschule bis 26. November geschlossen

Belgershain

Die Grundschule Belgershain ist die nächste Bildungsstätte im Landkreis Leipzig, die befristet vollständig geschlossen wird. Eine entsprechende Allgemeinverfügung für den Zeitraum 19. bis einschließlich 26. November erließ das Sächsische Staatsministerium für Kultus am Donnerstag.

Demnach seien über alle Klassenstufen hinweg 17 Infektionen mit dem Coronavirus mittels PCR-Tests bestätigt worden. Zudem gibt es zwei bestätigte Infektionen bei Lehrkräften. Aufgrund der großen Zahl von Geschwisterkindern in den einzelnen Klassen ist der Allgemeinverfügung zufolge mit weiteren Infektionen zu rechnen. Das Infektionsgeschehen sei mithin so, dass die begründete Gefahr weiterer Infektionen an der Belgershainer Bildungsstätte bei Fortführung einer Präsenzbeschulung bestehe.

Von Roger Dietze