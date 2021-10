Bennewitz: 78-Jähriger fährt auf B6 in den Gegenverkehr

Bennewitz

Der 78-jährige Fahrer eines Pkw Ford Focus fuhr auf der Bundesstraße 6 in Richtung Wurzen. Laut Polizei kam er in einer Rechtskurve nach links in die Gegenfahrspur und stieß seitlich gegen den entgegenkommenden Pkw eines 52-Jährigen. In der weiteren Folge schleuderte der Ford Focus gegen einen Sattelzug Scania. Der 78-Jährige verletzte sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Opels verletzte sich leicht und wurde ambulant behandelt. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Von lvz