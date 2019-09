Bennewitz

Ein 40-jähriger Mitarbeiter des Landratsamtes Leipzig führte am Mittwochmorgen eine Geschwindigkeitsmessung in Bennewitz durch. Ein derzeit noch unbekannter Täter wurde dabei mit seinem Auto durch das Messgerät erfasst. Der Fahrer hielt an, lief zurück zu dem Mitarbeiter, schubste diesen herum und beschädigte das Messgerät.

Mitarbeiter des Landratsamts wurde nicht verletzt.

Danach setzte er sich in sein Auto und fuhr davon. Der Mitarbeiter wurde nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht noch aus. Anhaltspunkt und Hinweise zu dem unbekannten Fahrer liegen vor. Diese werden durch die Polizei geprüft und ermittelt.

Von LVZ/gap