Bennewitz: Bernd Laqua geht in seine zweite Amtszeit

Bennewitz

Das Ergebnis ist mangels Gegenkandidat keine Überraschung: Bernd Laqua wurde am Sonntag mit einem Votum von 98,3 Prozent als Bürgermeister der Gemeinde Bennewitz bestätigt. Der unabhängige Bewerber, der für die Partei Die Linke im Kreistag sitzt, erhielt laut vorläufigem Ergebnis 1649 der 1677 abgegebenen gültigen Stimmen. Damit geht der 53-Jährige in seine zweite Amtszeit, die bis 2027 läuft.

Einziger Bewerber – 22 weitere Namen genannt

Zudem schrieben die Wähler 22 weitere Namen auf die Stimmzettel, sagte Gemeindewahlleiterin Katrin Bodusch. Als Zweitplatzierte gab es zwei Bürger mit drei Nennungen. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,6 Prozent; 2013 waren es mit zwei Bewerbern 67,8 Prozent gewesen.

Bernd Laqua bestimmt weiter als Bürgermeister die Geschicke von Bennewitz. Quelle: Thomas Kube

Keine Probleme in Wahllokalen und bei Auszählung

Es musste nach Wahlschluss, länger als angekündigt, auf die Werte gewartet werden. Die Auszählung hatte eine reichliche Stunde gedauert, weil nach dem Eintreffen der Zahlen aus den Wahllokalen zunächst alle genannten Kandidaten erfasst werden mussten, so Bodusch. Danach waren die Niederschriften wiederholt überprüft worden, sodass es eine weitere Stunde bis zur Bekanntgabe dauerte. Probleme habe es aber weder dabei noch zuvor in den Lokalen gegeben. Der Gemeindewahlausschuss soll das endgültige Ergebnis am Montag ab 16.30 Uhr feststellen.

Von okz