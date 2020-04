Bennewitz

Einbrecher haben am Donnerstagvormittag in Bennewitz einen grauen Ford Turneo gestohlen. Zuvor waren sie durch die Hintertür in ein Haus an der Parkstraße eingestiegen. Dort entwendeten sie Schlüssel und Bargeld.

Diebstahl erst am Tag darauf bemerkt

Als der Hauseigentümer nach der Arbeit heim kam, parkte er seinen Wagen in der Auffahrt und bemerkte von dem Einbruch zunächst nichts. Auch im Haus fiel ihm nichts Ungewöhnliches auf, sodass er am Abend normal zu Bett ging.

Am Freitagmorgen musste er jedoch feststellen, dass der Ford nicht mehr vor dem Haus stand. Auf der Suche nach dem PKW-Schlüssel bemerkte er nun auch, dass Bargeld fehlte. Vermutlich drangen die Unbekannten in der Nacht nochmals in das Haus ein, stahlen den Autoschlüssel und fuhren mit dem Ford davon.

Erste Hinweise in Pyrna bei Wurzen

In dem Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen L-XX 267 befanden sich diverse Werkzeuge und Messgeräte. Der Stehlschaden bewegt sich ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort erfuhren die Beamten, dass in Pyrna bei Wurzen technische Gegenstände herrenlos aufgefunden wurden. Zusammen mit dem Geschädigten konnte aufgeklärt werden, dass es sich dabei offensichtlich um einen Teil des Diebesguts aus dem Fahrzeug gehandelt haben muss. Die Ermittlungen zum Fall inklusive der Spurenarbeit dauern an. Nach dem grauen Ford Tourneo wird gefahndet.

