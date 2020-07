Bennewitz: Kurze Wege vom Korn zum Brot

Bennewitz/Nepperwitz

Der Winterweizen steht prächtig auf dem 17 Hektar großen Feld des Grubnitzer Landwirtschaftsbetriebes Hartmut Gödicke zwischen Nepperwitz und Dögnitz. Nicht mehr lange, dann geht er – in der Dresdener Mühle gemahlen – in der Bennewitzer Bäckerei Schwarze als Brot oder Brötchen über die Ladentheke. Seit über 20 Jahren sind Landwirt und Bäcker Teil des Ährenwort-Qualitätsprogramms der Mühle, das dem Verbraucher die lückenlose Rückverfolgung der Produkte und natürliche Backwaren aus kontrolliertem Getreideanbau garantiert. Mit einem Plakat zeigen sie jetzt auch der Öffentlichkeit, dass kurze Wege vom Korn zum Brot möglich sind.

Bei regionalen Rohstoffen ist noch Luft nach oben

„In unserem Betrieb verarbeiten wir so viele regionale Rohstoffe wie möglich“, sagt Ken Schwarze und zählt neben dem Getreide von hier Milchprodukte vom Landgut Nemt und Kartoffeln aus Falkenhain auf. Insgesamt kommt Schwarze auf 30 bis 40 Prozent. Die Palette sei leider noch beschränkt, bei Kürbiskernen beispielsweise ist der Bäckermeister schon froh, wenn sie überhaupt aus Deutschland kommen. „Die Regionalität müssen wir noch mehr ausbauen“, sagt er. So hofft er, in Kooperation mit dem Wassergut Canitz künftig auch Leinsaat aus der Nachbarschaft beziehen zu können.

Mühle bringt Bäcker und Landwirte zusammen

In der Mühle haben Bäcker wie Schwarze dabei einen verlässlichen Partner. „Wenn zum Beispiel Dinkel nachgefragt wird, versuchen wir mit den Landwirten ein Anbaukonzept zu entwickeln“, erklärt Prokuristin Konstanze Fritzsch. Dabei helfe, so die Agraringenieurin, dass Landwirte wie Bäcker von Fachleuten betreut werden. „Die haben einen anderen Blick als Betriebswirtschaftler.“ In Sachsen arbeitet die Mühle im Ährenwort-Programm mit 150 Landwirtschaftsbetrieben zusammen, setzt sich mit diesen zusammen übrigens auch für mehr Biodiversität ein, verweist Fritzsch auf ein Blühstreifenprogramm. Der Grubnitzer ist einer der Betriebe. Zusammen mit Sohn Stefan, seiner Frau und einem Mitarbeiter bewirtschaftet Hartmut Gödicke 250 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, auf denen er auch Erbsen, Zuckerrüben, Mais und Gerste anbaut, auf weiteren 70 Hektar wächst Futter für 80 Mutterkühe. Er freut sich, wenn seine Feldfrüchte auch in der Region bleiben und hofft, „dass unsere Arbeit so auch mehr anerkannt wird“.

Ein Beitrag zum Klimaschutz

Mit Regionalität verbundene kurze Transportwege sind nicht zuletzt ein Beitrag zu mehr Klimaschutz. „Wir alle tragen dafür Verantwortung“, sagt Landrat Henry Graichen ( CDU). „Das hat man besonders im Wurzener Land erkannt“, lobt er. Seit 2019 lotet die Partnerschaft „Wertvoll“ zwischen Leipzig und dem Wurzener Land aus, was in der Stadt nachgefragt und auf dem Land produziert werden kann. In einer Zukunftswerkstatt haben sich erste interessierte Produzenten vernetzt. „Wir brauchen noch viele Mitstreiter, die nicht nur nach der größten Rendite schauen, sondern ihre Überzeugung leben“, wirbt Ken Schwarze, den der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) als Motor des Projektes hervorhebt, für das Netzwerk. Schwarzes Motto: „Lasst uns nicht überlegen, was uns hindern könnte, sondern lasst es uns einfach anpacken.“ Aktuell stricken die Wurzener-Land-Kommunen Wurzen, Bennewitz, Thallwitz und Lossatal zudem an einem Kooperativen Regionalbündnis, kurz Korb genannt. „Damit versuchen wir, die Vermarktungslücke im ländlichen Raum selbst zu schließen“, erklärt Projektkoordinator Ludwig Hentschel. Darauf zielt auch ein so genanntes Regionalregal, „das den Leuten unkompliziert Zugang zu den Produkten verschafft“.

Kunden wissen Regionalität zu schätzen

Jetzt bestehe die Herausforderung darin, den Verbraucher von den Angeboten zu überzeugen, so Laqua. Aber da ist Diana Lehmitz vom Mittelsächsischen Getreideerzeuger- und absatzverein optimistisch. „Seit 27 Jahren ist es ein Kampf, Regionalität zu positionieren“, sagt sie. Aber jetzt achteten insbesondere die jungen Leute mehr darauf. „Solche Initiativen wir hier im Wurzener Land werden sich rumsprechen“, ist Lehmitz überzeugt. Das entspricht auch Schwarzes Erfahrung: „Die Kunden wissen Regionalität zunehmend zu schätzen. Sie wollen wissen, was sie essen und wo es herkommt. Dabei muss es nicht immer Bio sein, aber aus kontrolliertem Anbau.“

