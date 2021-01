Bennewitz plant Bootsanleger an der Mulde

Bennewitz

Am Mulderadweg in Bennewitz soll in Höhe des Sportplatzes ein Eiscafé mit E-Bike-Ausleihstation entstehen. Von hier aus öffnet sich der Blick über die Mulde hinweg nach Wurzen mit den aus der Stadtsilhouette ragenden Türmen von Dom und Wenceslaikirche. Zur Abrundung plant die Gemeinde ihrerseits am Ufer der Mulde einen Bootsanleger. Als Zuwegung soll der vorhandene Deichwartungsweg ausgebaut werden.

Mit den ersten Planungsschritten für die so genannte Slipanlage, auf der Boote zu Wasser gelassen oder an Land gezogen werden können, hat der Gemeinderat jetzt das Leipziger Planungsbüro Seecon Ingenieure beauftragt und dafür 20.750 Euro bewilligt. Es ist ein Vorgriff auf den noch nicht beschlossenen Haushaltsplan für 2021. Die Dringlichkeit begründet Bürgermeister Bernd Laqua mit der Erfordernis, die konkreten Kosten für eine korrekte Veranschlagung im Haushaltsplan zu ermitteln. Die Gemeinde rechnet nach einer groben Schätzung für ihren Part in Jahresscheiben bis 2023 mit einer Gesamtinvestitionssumme von 297.000 Euro. Zur Abfederung werde man nach einem geeigneten Fördermitteltopf suchen, so Laqua.

Erste Überlegungen liegen drei Jahre zurück

Angeschoben wurde das Gesamtprojekt bereits vor drei Jahren. Im September 2017 beschlossen die Gemeinderäte auf Antrag der örtlichen Bäckerei Schwarze als Investor die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Café an der Mulde“. Der ist erforderlich, weil sich das Grundstück an der Straße „An der Mulde“ im Außenbereich befindet. Angedacht ist demnach ein Gastronomiebetrieb mit 120 Plätzen, der Verleih von Fahrrädern und E-Bikes in einem nicht ortsfesten saisonalen Gebäude sowie eine entsprechende Parkfläche. Seecon ist bereits mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan und dem Umweltbericht beauftragt. „Das Vorhaben ist aber noch nicht in der Phase der Baugenehmigung“, weiß Laqua.

Bennewitzer Anleger nur ein Glied einer Kette

Dass sich die Gemeinde mit dem Bootsanleger einbringt, hat laut Bürgermeister mehrere Gründe. „Dort können dann die Rettungsboote der Feuerwehr gleich vom Hänger ins Wasser eingelassen werden“, erklärt er. Des Weiteren binde man sich damit in das interkommunale Konzept „Erlebbarkeit der Mulde“ ein. „Wir haben seinerzeit bereits an der Machbarkeitsstudie mitgewirkt“, erinnert der Bürgermeister. Der Bootsanleger fördere den Tourismus auf der Mulde, weitere Anleger sind deshalb auch auf Wurzener Seite – in Nähe des Wehres zum Umtragen der Boote – vorgesehen sowie seitens der Gemeinde Thallwitz in Höhe des Canitzer Parkes. Deshalb auch soll die Slipstelle nicht nur aus einer schrägen Ebene bestehen, sondern beiderseits derselben mit Stufen versehen werden.

Von Ines Alekowa