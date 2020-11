Bennewitz schaltet Ampel über Bundesstraße in Schmölen scharf

Bennewitz/Schmölen

„Kampfziel erreicht!“, freute sich Siegfried Pohl. Der Bennewitzer Gemeinderat aus Schmölen hatte in den vergangenen Jahren unermüdlich immer wieder angemahnt, die Fußgängerampel an der Bundesstraße 107 in Schmölen wieder zu aktivieren. Das ist am Montag geschehen.

Vom Sicherheitsgarant zur Gefahrenquelle

Ein Rückblick: Die Ampel an der viel befahrenen B 107 war für notwendig erachtet worden, als Schmölen noch mehr Einwohner hatte, sie sollte vor allem den Schulweg sichern. „Diese Bewertung hatte sich mit den Jahren geändert“, sagt Bürgermeister Bernd Laqua. 2013 wurde die Lichtsignalanlage zwischen Quergasse und Buchenweg außer Betrieb genommen. „Wir sind damals sofort dagegen vorgegangen“, erinnert sich Laqua an eine seiner ersten Amtshandlungen als damals neu gewählter Rathauschef, „waren aber eher ohnmächtig.“

Eine mit dem Baulastträger für Bundesstraßen und der Polizei abgestimmte Prüfung hatte ergeben, dass die Ampel im Durchschnitt sechsmal am Tag benutzt wurde. In der geringen Nutzung sahen die Behörden eher eine Gefahr. Bei den wenigen Rotphasen stellten sich Verkehrsteilnehmer darauf ein, dass die Ampel Grün zeige und freie Fahrt bestehe, so die Argumentation. Außerdem habe die Verkehrsüberwachung innerorts keine erhöhten Werte bei Geschwindigkeitsverstößen gezeigt. 2016 ordnete das Landratsamt die dauerhafte Abschaltung an.

Zahllose Gespräche im Landratsamt

Die Gespräche, die er in den sieben Jahren mit dem Landratsamt geführt habe, könne er schon nicht mehr zählen, sagt Laqua. Er vertrat dabei insbesondere die Interessen der Eltern, die nicht wollten, dass ihre Kinder die gefährliche Bundesstraße ohne Ampel überqueren. 2019 fand der Bürgermeister bei der Verkehrsbehörde endlich Gehör, und im Frühjahr 2020 gab es einen Termin, zu dem Laqua gute Argumente mitbrachte: „Die Einwohnerzahl von Schmölen ist mittlerweile wieder gewachsen, die Zahl der Schulkinder auch.“ Dem Versprechen, die Notwendigkeit der Ampel erneut zu prüfen, folgten Messungen. Und wie Laqua am Mittwoch im Gemeinderat berichtete, flatterte im September endlich die verkehrsrechtliche Anordnung des Landratsamtes zur Wiederinbetriebnahme der Ampel ins Rathaus. „Wir hatten Glück, dass die Ampel nicht inzwischen abgebaut wurde und nun nur eingeschaltet werden musste“, meint er.

Signal auf Knopfdruck

Die Lichtsignalanlage geht jetzt rund um die Uhr, befindet sich aber – anders als früher – im Halbschlaf, wie Laqua erklärt. Das heißt, die Ampel ist für Kraftfahrer dunkel und steht für Fußgänger auf Rot. Fordert ein Fußgänger per Knopfdruck das grüne Signal an, wacht die Ampel auf, zeigt zunächst den Kraftfahrern Grün an – „damit sie sehen, sie ist in Betrieb“ –, um dann über Gelb auf Rot zu schalten und nach wenigen Sekunden für Fußgänger auf Grün. Nach Aussage des Monteurs, so Laqua, hätte man die Ampel schon früher so einstellen können. „Da konnte ich nicht mehr lachen.“ Jetzt, so der Bürgermeister, komme es auf die Bürger an, die sichere Straßenquerung, um die man so lange gekämpft hat, auch zu nutzen.

Fußweg ist die nächste Baustelle

Eine Baustelle allerdings bleibt noch, und es war wiederum Pohl, der sie in Erinnerung rief: Nämlich den Schulweg von Bennewitz nach Schmölen auch auf den letzten 300 Metern in Schmölen sicherer zu machen und hier innerorts entlang der B 107 von der Einmündung der Straße An der Schule bis zur Altenhainer Straße den hier bisher gänzlich fehlenden Geh- und Radweg anzulegen. „Man kann andere Wege wählen, ohne die B 107 zu betreten, aber die sind länger“ sagt Laqua. Ein Weg auf der westlichen Straßenseite sei die sicherste, aber auch die teuerste Variante. Bisher, so Laqua, sei das Thema wegen vieler anderer Baumaßnahmen in der Gemeinde zurückgestellt worden.

