Bennewitz und Römerstein besiegeln Partnerschaft

Lange haben sie einander geprüft. Jetzt, im 30. Jahr der Deutschen Einheit, haben sie sich auch offiziell gebunden – Bennewitz und Römerstein. Am Mittwoch setzten Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) und sein Amtskollege Matthias Winter im Schmölener Forsthof Waidmannsheil Unterschrift und Siegel unter den Partnerschaftsvertrag beider Gemeinden – vor den Augen der Gemeinderäte, die dafür 2019 grünes Licht gegeben hatten. Dazu gab’s einen Tusch von den Wurzener Spielleuten. Bereits am Nachmittag hatten beide gemeinsam am Rathaus einen Baum gepflanzt und die Bank der Freundschaft eingeweiht. „Eine Freundschaft ist wie ein Baum – es zählt nicht, wie hoch er ist, sondern wie tief seine Wurzeln reichen“, hatte Laqua das dazu passende Sprichwort parat.

Erste Kontakte entstanden nach der Wende

Denn die ersten Kontakte in den Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg ergaben sich kurz nach der Wende. Die damalige Bennewitzer Hauptamtsleiterin Doris Richter, jetzt auch bei der Baumsetzung dabei, hatte bei einem Seminar für ostdeutsche Kommunalvertreter zum neuen Verwaltungssystem in Naunhof den Römersteiner Bürgermeister Hans Martin Sigel kennen gelernt – und für praktische Hilfe gewonnen. „Für jemand, der die Trennung Deutschlands bewusst erlebt hat – ich bin knapp Nachkriegsware –, war die Wiedervereinigung etwas so Grandioses, dass ich als Kommunalpolitiker meinen Kollegen helfen wollte“, sagt Sigel.

Vor den Gemeinderäten: Bernd Laqua und Matthias Winter unterzeichnen den Partnerschaftsvertrag. Quelle: Ines Alekowa

Tatkräftige Hilfe in der Not

Römerstein unterstützte Bennewitz beim Aufbau der Verwaltung, damals noch unter Werner Moser. Auch optisch hat die Beziehung Spuren hinterlassen – das Wohngebiet „An der Tankstelle“ in Bennewitz und das auf dem Wiesenberg in Altenbach. Beide wurden Mitte der 1990er von Bauingenieur Hans Lampater aus Weilheim projektiert, den die Römersteiner vermittelt hatten. Sie waren auch beim Muldehochwasser 2002 zur Stelle. „Sigels Nachfolger, Michel Donth, hat ein Feuerwehrfahrzeug losgeschickt“, erzählt Laqua. Die Löschgruppe war mit unter den Ersten, die in Bennewitz mit anpackten. „Die tatkräftige Hilfe wie auch die finanzielle Unterstützung durch die Römersteiner Bevölkerung bleibt unvergessen“, sagt Laqua. Freundschaften, familiäre Beziehungen entstanden. Danach hielten vor allem die Feuerwehren den Kontakt warm, besonders verdient machte sich der ehemalige Bennewitzer Wehrleiter Wolfgang Pretzsch.

Besiegelt: Bernd Laqua (l.) und Matthias Winter präsentieren die Urkunden. Quelle: Ines Alekowa

Beide Kommunen stehen vor ähnlichen Herausforderungen

Nach der Flut 2013, als die Schwaben erneut mit Spenden aushalfen, ergriff Laqua die Initiative, die Partnerschaft wieder auf Verwaltung und Gemeinderat auszudehnen. „Als Bernd Laqua 2015 anrief, habe ich mich sehr gefreut“, erzählt Winter, seit 2014 im Amt. Von da an gab es jährlich wechselseitige Besuche. „Dabei tauschen wir uns über die Entwicklung unserer beiden Kommunen aus und lernen die jeweils andere Region zu den Themen Nahwärme, Breitband, Schulstandort, Kindertageseinrichtungen und Kommunal- und Regionalentwicklung kennen“, berichtet Laqua. „Wir stehen bei der Entwicklung im ländlichen Raum vor denselben Herausforderungen, es gibt viele Bereiche, in denen wir voneinander lernen können“, wirbt Winter für den Blick über den Tellerrand und zeigt sich beeindruckt, wie die Kommunen des Wurzener Land Aufgaben gemeinsam angehen. „Unsere Partnerschaft ist keine Einbahnstraße“, betont der Römersteiner Bürgermeister. Er kann sich auch gut einen Schüleraustausch vorstellen, „damit würde das Projekt Partnerschaft zugleich in die nächste Generation getragen“. Er selber sei ausgesprochen gern im Muldental. „Mittlerweile trifft man Freunde.“

Bennewitz – „ein kleines Wirtschaftswunder“

Sein Vorgänger Sigel fühlt sich Bennewitz sogar so verbunden, dass er vor Jahren schon die Alte Schule in Schmölen erwarb. „Ich fand die Landschaft schön und die Menschen sympathisch.“ Außerdem habe er als leidenschaftlicher Segler eine Affinität zum Wasser, die auch zwei Hochwasser nicht wegschwemmen konnten. Bennewitz, das er regelmäßig besucht, bescheinigt er eine „vorbildliche Entwicklung“. Die Gemeinde sei offen für Ideen von außen gewesen und habe versucht, die Fördertöpfe gut zu nutzen. „Wie die Infrastruktur nicht nur instand gehalten, sondern weiterentwickelt wird – das ist eine unglaubliche Leistung.“ Bennewitz habe manche Gemeinde in den Alten Bundesländern bereits überholt. „Das ist ein kleines Wirtschaftswunder.“

Hans Martin Sigel (l.), der mit den Grundstein zu der Partnerschaft legte, war bei der Vertragsunterzeichnung dabei, die die Wurzener Spielleute musikalisch begleiteten. Quelle: Ines Alekowa

Am 15. Oktober wird der Partnerschaftsvertrag „in kleiner Besetzung“ auch in Römerstein besiegelt. „Wir hatten dafür eigentlich einen größeren Festakt geplant, aber dann kam Corona“, sagt Winter. Verschieben wollte man die Pläne nicht. „Es war uns allen sehr wichtig, den Vertrag im 30. Jahr der Deutschen Einheit zu unterzeichnen.“

Von Ines Alekowa