Bennewitzer Bauamtschefin hängt Helm an den Nagel

Bennewitz

Das Foto von Lohme am nördlichen Zipfel von Rügen hängt noch an der Wand. Am 18. Dezember wird Birgit Hardegen es zum Abschiedsgeschenk des Gemeinderates, einen Kaktus – neben der Ostsee sind die Stachelgewächse ihre zweite große Leidenschaft – in den Karton packen und ihren Schreibtisch im Rathaus Marc Werner (41) überlassen. Die Bauamtsleiterin geht nach 29 Jahren in Bennewitz in den Ruhestand. „Und mit ihr ein Schatz an Informationen“, sagt Bürgermeister Bernd Laqua.

Der Vater war Statiker

Das Interesse am Bau wurde der gebürtigen Leipzigerin, Jahrgang 1956, in die Wiege gelegt – der Vater war Statiker. Nach dem Abitur wollte sie in Leipzig an der Hochschule Bau studieren, musste als Intelligenzkind aber Arbeiterkindern den Vortritt lassen. Vor die Wahl gestellt, Berufsausbildung oder Fachschule, entschied sie sich für ein Tiefbaustudium an der Ingenieurschule für Bauwesen in Gotha. Ihre ersten Sporen verdiente sie sich beim Ferngasleitungsbau Leipzig, später bei PKM Anlagenbau, der sie 1990 mangels Aufträgen freistellte.

Über Nacht zur Amtsleiterin

Hardegen nutzte die Zeit für zwei Semester Bausanierung an der HTWK, wo sie Professor Peter Lipinski, bis diesen Sommer Gemeinderat in Bennewitz, kurzerhand fragte, ob er der Sohn des Architekten Fritz Lipinski sei, mit dem ihr Vater zusammengearbeitet hatte. Er war es. Und er wusste, dass der damalige Bennewitzer Bürgermeister Werner Moser jemanden fürs Bauamt suchte. Beim Vorstellungsgespräch zeigte sich erneut: Die Welt ist ein Dorf. Bauamtsleiter Martin Rudolph kannte ihre Eltern, die in Bennewitz eine Datsche hatten. „Und weil ich zudem sehr gute Zeugnisse hatte, bekam ich die Stelle.“

Aus der zweijährigen Einarbeitung wurden jedoch nur Monate. „Im August 1991“, erzählt Hardegen „bekamen sich Moser und Rudolph lautstark in die Wolle, und Rudolph, schon Rentner, nahm sein Päckchen und ging.“ Sie biss sich durch, und wurde 1993 von Moser, quasi nebenbei, befördert. „Sie sind das Hochbauamt, Frank Ramzcyk das Tiefbauamt, und da der Tiefbau“ – zu dem auch Infrastruktur wie Straßen gehören – „dem Hochbau folgt, sind Sie die Leiterin.“

1000 Einfamilienhäuser in der Kommune beurteilt

Hardegen erinnert sich noch an das erste Projekt, das sie zu verantworten hatte: den kommunalen Wohnungsbau Bahnhofstraße 10 und 10a. Viele weitere folgten, von Rathaus 1993/94 und Kläranlage über die Feuerwehrgerätehäuser Bennewitz, Altenbach und Pausitz bis zur Anbindung des Deubener Gewerbegebiets an die B6. „Wir haben außerdem an allen Straßen was gemacht und sind mit der Kanalerneuerung fast fertig“, zieht Hardegen Bilanz. Und nebenbei hat sie noch rund 1000 Einfamilienhäuser beurteilt, wie die auf dem Wiesenberg in Altenbach. „Zuzug zu uns ist schön“, freut sie sich.

Von Mockau bis Bennewitz – ein Katzensprung

Mit dem Gedanken, selbst an die Mulde zu ziehen, hat sie indes nie gespielt. Nicht dass sie die Großstadt braucht. „Meine Siedlung in Mockau ist auch nur ein Dorf“, lacht sie. Aber dort hat sie mit ihrem Mann, ebenfalls Bauingenieur, nach Geburt der Tochter 1979 begonnen, das Häuschen der Großeltern auszubauen. „Und nach Bennewitz ist es mit der S-Bahn schließlich nur ein Katzensprung.“

Bereut hat sie es nie, fast ihr ganzes Berufsleben hier verbracht zu haben. „Ich arbeite gern mit Bauleuten zusammen, die sind pragmatisch und nicht so verkopft. Es war nie langweilig“, sagt Hardegen, schon seit Langem auch Tiefbau- und Grünflächenamt in einer Person. Die Stapel von Akten in ihrem kleinem Büro bestätigen das. Nur kurz waren diese mit Hilfe einer Praktikantin mal verschwunden, „sodass Moser schon sagte: ,Dein Büro ist so ordentlich – du hast wohl nichts zu tun?’“, da kam 2002 die erste Flut – 49 Schäden an kommunalen Objekten. Kaum aufgeräumt, schlug die Mulde 2013 erneut zu. Trotzdem nimmt Hardegen aus dieser Zeit auch etwas Positives mit: „Im Hochwasser ist eine unheimliche Solidarität entstanden.“

Viele Ideen und ein Recherche-Projekt

Die Flutschäden sind abgehakt, ihrem Nachfolger hinterlässt die scheidende Chefin die Kita-Erweiterung in Deuben und den im Oktober begonnenen Ausbau An der Teeplantage. Auf sie warten jetzt andere Dinge: dem Enkelkind beim Laufenlernen zuschauen „und etwas gegen die eigenen Abnutzungserscheinungen tun“, sich durch den geliebten Garten und Berge ungelesener Bücher graben. Zu den „Uvos“, den unvollendete Sachen, gehören auch neue Taschen, die sie, ganz gelernte DDR-Bürgerin, aus alten Jeans näht. „Und dann habe ich noch eine ganz irre Idee“, verrät Hardegen. „Mein Opa hat als Kellner in ganz Europa gearbeitet und ich will recherchieren, ob die Häuser noch existieren.“

Von Ines Alekowa