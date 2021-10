Bennewitzer Jugendfeuerwehr bekommt einen neuen Mannschaftstransportwagen

Bennewitz/Altenbach

Limo für die Kleinen und Sekt für die Großen: Genau so feierten jetzt die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bennewitz die Übergabe des neuen Mannschaftstransportwagens (MTW). Vor allem der Nachwuchs konnte es nach dem kleinen Festakt im Altenbacher Gerätehaus kaum erwarten, den Mercedes Benz auf Herz und Nieren zu testen. Weshalb sogar Landrat Henry Graichen (CDU) den neugierigen Bambinis mit Rat und Tat zur Seite stand.

Damit das Fahrzeug nach jedem Einsatz stets blitzblank in der Garage steht: Vize-Kreisbrandmeister Thilo Bergt überreicht der Jugendfeuerwehr deswegen ein Reinigungsset und fand sofort eifrige Abnehmer.. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Zuvor aber musste sich die Juniorgarde, die eigens für den Anlass ihre dunkelblauen T-Shirts mit der Aufschrift „… wir lassen nichts anbrennen!“ trugen, ein wenig in Geduld üben. Denn den offiziellen Akt der Übergabe startete zunächst der Bennewitzer Gemeindewehrleiter Olaf Ettig mit der Begrüßung seiner Gäste, darunter der Landrat, Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) und Thilo Bergt, Vize-Kreisbrandmeister für den Inspektionsbereich Wurzen.

Großeinsatz der Kameraden im Hochwasser-Krisengebiet

In seiner Rede erinnerte Ettig einmal mehr an den Großeinsatz im Juli, der die Aktiven ins Hochwasser-Krisengebiet nach Rech (Rheinland-Pfalz) führte. Damals übernahmen 33 Muldentaler Kameraden der Wehren aus Bennewitz, Altenbach, Deuben, Thallwitz und Beucha mit ihrem Tross von acht Fahrzeugen für knapp eine Woche die Einsatzleitung vor Ort und koordinierten zeitweise bis zu 150 Helfer.

Selbst die Bambinis der Feuerwehr Bennewitz lassen nichts anbrennen, wie auf ihren T-Shirts steht. Vor allem der Nachwuchs stand diesmal im Mittelpunkt, da die Mädchen und Jungen den neuen Mannschaftstransportwagen unter anderem für Fahrten zum Sommercamp nutzen dürfen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Erst kürzlich besuchten der Gemeindewehrleiter sowie Bürgermeister Laqua das zerstörte Weindorf an der Ahr und wurden dort von Ortsbürgermeister Dominik Gieler empfangen. Es sei unglaublich, wie viel Arbeit immer noch auf die von der Flut betroffenen Einwohner warte, sagte der Bennewitzer Rathauschef und fügte an, dass gerade Hilfsleistungen in Katastrophenfällen verdeutlichen, wie notwendig moderne Technik für die Feuerwehren ist.

Bürgermeister Laqua wünscht „Allzeit gute Fahrt“

Der neue MTW erfülle insofern gleich mehrere Aufgaben und versetze die insgesamt 94 Bennewitzer sowie 28 Altenbacher Kameradinnen und Kameraden in die Lage, zu schützen und zu helfen. Allerdings stünde diesmal mit der Übergabe des Fahrzeuges insbesondere auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr im Mittelpunkt des Geschehens, betonte der 54-Jährige. Zwar diene der MTW in erster Linie dazu, „die Kameraden am Brandort auszuwechseln oder Material zu transportieren“. In zweiter Linie sichere der Wagen jedoch auch die Ausbildung des Nachwuchses ab, wenn es zum Beispiel ins Jugendcamp geht oder Einsatzszenarien bei 24-Stunden-Diensten geübt werden. Allein schon deshalb wünschte Laqua seiner Wehr „Allzeit gute Fahrt!“.

Jetzt wird das neue Auto auf Herz und Nieren geprüft: Sogar Landrat Henry Graichen (r.) steht den kleinen Feuerwehrleuten Rede und Antwort. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Den Worten schloss sich im Nachgang ebenso Landrat Graichen an, der trotz „des kleinen Fahrzeuges“ von einer „großen Wirkung“ sprach. Darüber hinaus nutzte er die Gelegenheit, sich bei all denen zu bedanken, die den Menschen im Landkreis Ahrweiler in größter Not zur Seite standen. Übrigens seien mittlerweile über 120 000 Euro auf das Spendenkonto des Landkreises für die Opfer der Flutkatastrophe eingegangen, erwähnte Graichen, bevor der Vize-Kreisbrandmeister den offiziellen Schlusspunkt setzte.

Reinigungsset für blitzblanke Feuerwehr in der Garage

Thilo Bergt machte es angesichts der wachsenden Neugierde bei den Kindern und den ersten gefüllten Gläsern dann kurz und humorvoll. Als erfahrener Feuerwehrmann gab er dem Nachwuchs schmunzelnd den Hinweis, dass es natürlich ebenso zum Dienst gehöre, sein Fahrzeug nach dem Einsatz ordentlich zu säubern, „damit es schön glänzend wieder in der Garage steht“. Das entsprechende Reinigungsset hatte Bergt natürlich gleich mitgebracht. Um den Eifer der Kinder und Jugendlichen muss er sich indes nicht sorgen. Denn auf die Frage, wer Besen und Bürste in Empfang nehmen will, ertönte sofort ein vielstimmiges „Hier, hier, hier!“.

Von Kai-Uwe Brandt