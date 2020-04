Diesmal wird Ostern ganz anders: Die Großfamilie, die in diesen Tagen sonst immer beisammen ist, sitzt getrennt voneinander in den einzelnen Kernfamilien. Fünf Mütter und Omas aus dem Leipziger Land erzählen hier, wie es werden wird. Vier davon sind traurig. Nur in einem Fall ist fast alles gut.