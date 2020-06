Bennewitzer Ortsteil Altenbach wird für Radfahrer sicherer

Bennewitz/Altenbach

Mit sichtlichem Vergnügen stieg der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) ins Fahrerhaus des Baggers. Hatte er zum Start des ersten Bauabschnitts für den grundhaften Ausbau der Altenbacher Straße/An der Teeplantage vor fast genau acht Monaten noch symbolisch zum Spaten gegriffen, durfte es jetzt für den dritten und letzten sowie zugleich umfangreichsten schweres Gerät sein.

Mit dem symbolischen Schnitt durchs Band gaben (v.r.) STE-Geschäftsführer Leander Porzig, Planerin Andrea Schütze von der Bauplan GmbH, Bürgermeister Bernd Laqua und Oberbauleiter Jürgen Nicolaus den zweiten Bauabschnitt frei. Quelle: Ines Alekowa

Bennewitz sahnt bei Fördermitteln ab

Dass der Bürgermeister den etappenweisen Fortschritt zelebriert, ist verständlich. Viele Jahre hieß es „Abwarten und Tee trinken.“ „Das Vorhaben lag schon bei meinem Vorgänger Werner Moser in der Schublade“, erinnert sich Laqua. Als er vor sieben Jahren für den Chefsessel im Rathaus kandidierte, setzte er es ganz oben auf sein Wahlprogramm. Inzwischen steht am 11. Oktober die nächste Wahl an. Zwar war mit den Planungen 2015 begonnen worden, doch dann wurde die Strecke als Umleitung während des Knotenbaus von B6 und Gewerbegebiet in Deuben benötigt. 2018 schließlich meldete Bennewitz Förderbedarf an – und war 2019 unter den Kommunen, die noch aus dem Fördertopf des Freistaates bedient wurden.

„Wir haben – strategisch – nur eine Maßnahme angemeldet“, schmunzelt Laqua. „Im Ergebnis konnten wir uns als einzige Kommune in Sachsen über so viele Fördermittel freuen. Jetzt gibt es gar keine mehr.“ Insgesamt kostet der Ausbau einschließlich Neubau eines Rad-/Gehweges 3,051 Millionen Euro, an Fördermitteln wurden rund 2,306 Mio Euro bewilligt.

Mit gemeinsamer Anstrengung geht es in der Teeplantage voran. Quelle: Ines Alekowa

Parkplätze, Straßenbeleuchtung, Breitbandrohr

„An der Teeplantage ist die letzte Straße in unserer Gemeinde, die noch grundhaft erneuert werden muss“, erklärt Laqua. Zwischen Leulitzer Straße und Finkenweg, rund 1,3 Kilometer, wird sie innerorts auf 5,50 Meter und in Höhe des Feldes auf 6,50 Meter Breite ausgebaut. Dazu gehören zwei Bushaltestellen, im Bereich Altenbacher Straße Parkplätze zu den Wohnhäusern 6 und 8 sowie Parkbuchten vor den Blöcken und eine behindertengerechte Rampe zur Physiotherapie, Leerrohr für Breitband, Ausbau des Stichweges zum Silikatwerksteich, damit Straßenwasser abgeleitet werden kann, und im Bereich Altenbacher Straße 2 bis 8 der Bau einer Abwasserleitung. „Der Altkanal war hier zusammengebrochen“, berichtet Jürgen Nicolaus, Oberbauleiter bei Straßen- und Tiefbau Eilenburg. Erneuert – mit modernen LED – wird auch die Straßenbeleuchtung.

Im Zuge des Fußwegbaus vor den Wohnblöcken erhielt die Physiotherapie einen behindertengerechten Zugang in Form einer Rampe. Quelle: Ines Alekowa

Kernstück ist der Geh- und Radweg

Der Ausbau der Straße habe aber nicht nur als Verbindungsachse der Ortsteile Altenbach und Bennewitz große Bedeutung, erklärt der Bürgermeister. „Das Wichtigste ist, dass einseitig ein 2,50 Meter breiter Geh- und Radweg angegliedert wird, der endlich ein sicheres Nebeneinander von Fahrzeugen sowie Fußgängern und Radfahrern gewährleistet. Bisher war die Straße sehr eng und hatte – ausgenommen in Höhe des neuen Wohngebietes Wiesenberg – anstatt eines Fußweges nur einen Schotterstreifen“, sagt Laqua und fügt hinzu: „Die Sicherheit unserer Bürger aber liegt uns sehr am Herzen.“ Auch deshalb habe man sich für glatten Asphalt entschieden, so Laqua. „Hier sind viele Radfahrer und junge Muttis mit Kinderwagen unterwegs, außerdem kann der Bauhof den Weg zum Räumen befahren.“

Gute Zusammenarbeit: Wo für die Straßenverbreiterung wie hier Zäune versetzt werden müssen, übernimmt die Gemeinde die Bauleistung. Quelle: Ines Alekowa

Bauende voraussichtlich im Februar

Um das Vorhaben realisieren zu können, hatte die Gemeinde Grund und Boden erworben – und revanchiert sich nun für das Entgegenkommen bei den Anwohnern. Wo Zäune versetzt werden müssen, übernimmt sie die Bauleistung, pflanzt Hecken, wo in den Grünbereich eingegriffen wird. Die Kommunikation zwischen Anwohnern, Baufirma und Verwaltung lobt Laqua als „spitzenmäßig“. Im Februar, so das Ziel, soll der Straßenbau abgeschlossen sein. „Aber ich hoffe, dass wir eher fertig werden“, sagt der Bürgermeister und stützt sich dabei auf die guten Erfahrungen auf den ersten beiden Etappen.

Teeanbau bis in die 1970er-Jahre

Der ungewöhnliche Name der Straße, die bis 2008 Schmölener Straße hieß, rührt übrigens daher, dass auf dem Grundstück 112 bis Mitte der 1970er-Jahre Pfefferminze angebaut, geerntet, geschnitten und getrocknet wurde. Baurat Herrmann Paul Mannewitz, 1925-1930 Lehrer an der Staatsbauschule Leipzig, der als Architekt unter anderem die prächtige Stadtvilla an der Torgauer Straße in Wurzen, heute Sitz der AOK, projektierte, hatte Anfang der 1930er das große Anwesen erworben und 1933 hier ein Wirtschaftsgebäude errichtet. Erst Anfang der 1950er wurde es zum Teil zu einem Wohnhaus umgebaut und von Paul Mannewitz und seiner Frau genutzt.

Von Ines Alekowa