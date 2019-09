Bennewitz

Im Suff ist ein Opelfahrer in der Bennewitzer Bahnhofstraße gegen Fahnenmasten und Verkehrszeichen gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war er am Dienstagmittag über einen Parkplatz gerast und hatte offenbar das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Als die Polizisten den Unfall aufnahmen und eine Alkoholkontrolle durchführten, zeigte das Messgerät 1,2 Promille an. Gegen den Fahrer wird Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer erhoben.

Von LVZ