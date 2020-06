Bennewitzer und Wurzener Linke schlagen Brücke über die Mulde

Wurzen/Bennewitz

Älter werdende Mitglieder und ein weiterer Blick über den Tellerrand der eigenen Kommune hinaus – vor diesem Hintergrund einigten sich Mitglieder der Partei Die Linke am Donnerstag über einen Schulterschluss des Stadtverbandes Wurzen und des Ortsverbandes (OV) Bennewitz.

Wurzener Land gab Ausschlag für neue Überlegungen

„Wir haben nach den Erkenntnissen aus den Wahlkämpfen des vergangenen Jahres begonnen, uns über die Zukunft unseres Ortsverbandes Gedanken zu machen und in mehrere Richtungen geschaut“, so die OV-Vorsitzende und Gemeinderätin Ina Adler (62). „Die interkommunale Kooperation von Wurzen, Bennewitz, Thallwitz und Lossatal hat unter anderem letztlich den Ausschlag dafür gegeben, dass wir uns diesen Strukturen annähern wollen, um Entwicklungen aktiv verfolgen und mitgestalten zu können.“ Mit den Parteikollegen auf der anderen Seite der Mulde verbinden die Bennewitzer außerdem schon über längere Zeit gemeinsame politische Interessen, zum Beispiel die Erinnerung an den in Bennewitz geborenen Antifaschisten Albert Kuntz, der als Stadtrat die Arbeiterbewegung der frühen 1920er-Jahre in Wurzen mitprägte.

Altersdurchschnitt stellt Ortsverband vor Probleme

Der Ortsverband Bennewitz zählt aktuell 13 Mitglieder, aber viele sind, wie Adler berichtet, inzwischen altersbedingt nicht mehr in der Lage, an Veranstaltungen teilzunehmen, geschweige denn sie zu unterstützen. „Nur eine Handvoll sind noch aktiv. Besonders in Wahlkämpfen kommen wir deshalb inzwischen an unsere Grenzen“, sagt die Ortsverbandschefin. Zwar habe die Partei eine große Anzahl Sympathisanten, die können auch gewählt werden – im Gemeinderat Bennewitz ist die Linke mit je drei Parteimitgliedern und Sympathisanten zweitstärkste Kraft. Aber die vorausgehende Nominierung muss erst einmal eine Mindestanzahl Mitglieder bezeugen. Und bei der Verteilung von Flyern und Plakaten müssen sich die Bennewitzer schon mal Hilfe bei den Genossen im Stadtverband Leipzig holen.

Dafür, berichtet Adler nicht ohne Stolz, sei man bei der von Corona erzwungenen Kommunikation über digitale Kanäle schon weiter als andere – da findet die Mitgliederversammlung als Videokonferenz statt.

Zusammenarbeit auf Probe

Auch der Stadtverband in Wurzen sieht positive Impulse in einem Zusammengehen. Denn obgleich mit einer größeren Mitgliedschaft, steht er doch vor den gleichen Problemen. „Von unseren 27 Mitgliedern sind nur sieben unter 70“, rechnet Stadtverbandsvorsitzende Renate Krone, selbst schon 80, vor.

Jens Kretschmar, Stadt- und Kreisrat der Linken, ist überzeugt von der Notwendigkeit einer Zusammenarbeit und sieht die kommenden Monate als eine Art „ Probezeit“. Danach, ist sich der Linken-Chef von Westsachsen sicher, werde die Zustimmung des Kreisverbandes zu einer Zusammenlegung auf einem Kreisparteitag im kommenden Jahr reine Formsache sein.

Nächste Mitgliederversammlung im Bennewitzer Biergarten

Möglicherweise stehen dann nicht nur die Kooperation von Wurzen und Bennewitz zur Debatte, denn wie Adler weiß, gibt es bei kleinen Verbänden im Bornaer Raum ähnliche Überlegungen. „Die Genossinnen und Genossen werden aber auch nach einer Fusion der Ortsverbände weiter souverän entscheiden, wer für die Kommunalparlamente kandidiert“, betont Kretschmar und freut sich schon auf die nächste gemeinsame Mitgliederversammlung. Die wird dann im Juli in Bennewitz stattfinden. Auf den Weg machen sich die Wurzener gern, denn sie werden die Bennewitzer Kollegen – wenn es das Wetter hergibt – im Biergarten treffen. Und das Treffen ist natürlich wie immer für alle offen.

Von Ines Alekowa