Kritik an der schlecht gepflegten Gemeinde-Homepage wurde auf der jüngsten Ratssitzung in Machern laut. Bürger wünschen sich die Veröffentlichung aktueller Kontaktdaten und Sitzungstermine. Am Montag standen Einwohner wieder vor verschlossener Tür, weil nur per Aushang über eine geänderte Anfangszeit informiert wurde.