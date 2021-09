Besucher werden fündig auf der „LebensArt“ in Brandis

Brandis

Durch den Schlosspark schlendern und dabei schöne Dinge entdecken – das ist immer dann möglich, wenn die Messe „LebensArt“ in Brandis Station macht. Am Wochenende war es wieder mal soweit. Zur Ausstellung für Garten, Wohnen und Lifestyle zeigten rund 90 Aussteller, wie mit neuem Mobiliar und üppigen Pflanzen Träume in Erfüllung gehen können.

Zahlreiche Händlerinnen und Händler und noch mehr Besucherinnen und Besucher: Die Verkaufsmesse „LebensArt" machte erneut im Brandiser Schlosspark Station und bot allerlei für Haus und Garten.

Für die Händlerinnen und Händler lohnen sich dabei auch lange Anreisen. Aldona Gniewczynska aus Polen war noch nie vorher in Brandis – sie bot eine bunte Fülle an kleinen Kunstwerken aus Pflanzen an. „Das ist mein Hobby, ich arbeite als Lehrerin“, sagte sie. „Ich bin seit meiner Kindheit von Blumen umgeben und wohne auf einem Bauernhof.“ Seit zwei Jahrzehnten beschäftigt sie sich intensiv mit Pflanzen, an den Wochenenden und in den Schulferien besucht sie Märkte und verkauft ihre Blütenkränze und viele weitere Dekostücke.

Polnische Lehrerin nennt ihr Hobby Entspannung

„Ich war auch schon in Wien, als einzige aus Polen unter rund 80 Ausstellern.“ Für ihre Trockenpflanzen habe sie schon viele Komplimente bekommen und längst viele Stammkunden. „Für mich ist dieses Hobby Entspannung pur, aber es ist natürlich auch viel Arbeit.“ Schließlich säe und ernte sie alles selbst, im Anschluss müssten die Pflanzen dann auf dem dunklen und gut belüfteten Dachboden getrocknet werden. „Nur so behält zum Beispiel der Lavendel seine leuchtende Farbe.“ Die Blumenbindekunst hat sie sich selbst angeeignet, mittlerweile bindet sie auch hin und wieder mit ihren Schulkindern Oster- und Weihnachtssträuße.

Ehepaar aus Pomßen: Besuch hat sich für uns gelohnt

Auf der „LebensArt“-Messe konnten viele Gäste fündig werden – auch Petra und Gerhard Blenke gehörten dazu. „Wir haben Sommerpflanzen, eine Bienenweide und sogar Seife gefunden. Das ist fast alles für unseren Garten, einiges verschenken wir aber auch. Der Besuch hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt“, so das Ehepaar aus Pomßen.

LebensArt-Messe im Schlosspark Brandis: Eindrücke von der Ausstellung.

Die Brandiserin Doris Gosko unterzog eine bequeme Gartenliege einem praktischen Test. Gemeinsam mit ihrem sechsjährigen Enkel Mirko nahm sie auf der Relax-Liege von Axel Schumann Platz. „Die haben wir selbst entwickelt, jedes Stück ist ein Unikat. Am Entwurf war auch eine Ergodesignerin beteiligt, so dass der Rücken immer gut entlastet wird“, erläuterte Schumann. „Da drin schlafen Sie garantiert ein, und wenn Sie aufwachen, tut nichts weh.“

Entdeckt und gekauft: Tisch und Stühle mit besonderen Design

Während etliche Besucherinnen und Besucher ganz gezielt nach Blumen oder Dekostücken suchten, stießen andere ganz zufällig auf interessante Dinge. „Wir haben gerade einen Tisch mit Teakholzplatte und Stühle mit Bezügen aus Bootsseilen gefunden. Die lassen wir uns dann ganz bequem nach Hause liefern“, freuten sich Claudia und Helge Buschner aus Hünxe am Niederrhein, die zum Verwandtenbesuch in Brandis waren. „Das ist für uns ein klassischer Zufallsfund, das war nicht geplant. Auch unser Besuch hier im Park war eine Überraschung.“ Manchmal müsse man einfach nur auf den richtigen Moment warten, um solche Stücke für den heimischen Garten zu entdecken.

