Besucheransturm im Macherner Park - CDU schlägt Alarm

Machern

Zahlreiche Auswärtige haben den Macherner Park in Corona-Zeiten neu für sich entdeckt. Nicht nur als Ausflugsziel für schöne Spaziergänge, sondern offenbar auch als Picknick-Platz. Die Macherner CDU nimmt das zum Anlass, um auf die Folgen des Besucheransturms besonders an Wochenenden hinzuweisen.

Verpackungen landen im Park

Denn was die Gäste vor allem anlockt, sind neben Ritterburg und Agnestempel die Angebote der Restaurants rund um den Schlossplatz. „An allen gastronomischen Einrichtungen wird Kaffee und Pizza zur Mitnahme verkauft“, schilderte CDU-Gemeinderat David Hayd auf der jüngsten Gemeinderatssitzung. Leere Verpackungen würden sich dann auf den Wiesen, in Gehölz und den Gartenarchitekturen wiederfinden. Die zwölf Papierkörbe im Park seien für diese Situation jedenfalls nicht ausreichend, trug die CDU-Fraktion vor, obwohl sie seit März schon zwei Mal wöchentlich geleert würden. Es müssten weitere Maßnahmen ergriffen werden, schlug Hayd vor. „So sollten die Verkaufseinrichtungen selbst auch größere Behältnisse zur Entsorgung an ihren Objekten bereitstellen.“

CDU verlangt Hundetoiletten

An die Gemeinde richtet sich zudem der Appell, Hundetoiletten an mindestens zwei Parkeingängen zu installieren. „Das Aufkommen an herumliegendem Hundekot ist immens und wird nicht geahndet, obwohl es die Parkordnung verbietet. Das“, so die CDU weiter, „ist nicht mehr hinnehmbar. Schließlich erziele die Kommune aus der Hundesteuer nicht unwesentliche Einnahmen. „Gerade weil unser Park eine große öffentliche Ausstrahlung besitzt, sollten wir hier mit geeigneten Maßnahmen entgegenwirken.“

Fraktion thematisiert öffentliche Widmung von Straßen und Wegen

Eine weitere Anfrage bezieht sich auf die Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen. Alle Verbindungen, die nicht bis 31. Dezember 2022 in ein Bestandsverzeichnis aufgenommen werden, verlieren ihren öffentlichen Status. Die CDU interessiert, ob das Rathaus hierzu schon entsprechende Aktivitäten entfaltet hat. „Wurden zum Beispiel im Zuge des Hochwassers umgebaute Wege in die Bestandsverzeichnisse übernommen oder muss das noch geschehen?“

Wird Bürgerzentrum trotz Corona festlich eröffnet?

Ebenso fragt die CDU an, ob trotz Corona-Beschränkungen eine festliche Eröffnung des neuen Bürgerzentrums im Macherner Rathaus geplant sei. „Passend wäre in diesem Rahmen die Auszeichnung eines engagierten Bürgers der Gemeinde“, schlägt die CDU vor. Die Fraktion denkt dabei an die unzähligen Aktivitäten des Macherners Mathias Junghans, dessen uneigennütziges Tun in Kitas und Schulen auf diese Weise gewürdigt werden könne.

Von Simone Prenzel