Betreuung in Borsdorfer Kitas wird teurer

Borsdorf

Ab 1. Januar müssen Eltern, die ihre Kinder in Borsdorfer Kindertageseinrichtungen oder in einer Tagespflege betreuen lassen, tiefer in die Tasche greifen. „Wir sind deutlich unter dem geblieben, was wir hätten abfordern müssen. Wir verzichten im Haushalt auf 120.000 Euro“, sagt dazu Bürgermeisterin Birgit Kaden ( CDU). „Trotzdem blutet mir bei jeder Erhöhung für die Eltern das Herz“, fügt die ehemalige Leiterin der Panitzscher Kita hinzu. „Aber als Rathauschefin muss ich den gesamten Haushalt der Kommune im Blick haben.“

Elternbeiträge folgen den Betriebskosten

Die letzte Erhöhung hatte der Gemeinderat im November 2019 beschlossen. „Basis der Erhöhung sind jeweils die durchschnittlichen Betriebskosten eines Platzes des vergangenen Jahres“, erklärt Kaden. Die Auswertung für 2019 hatte die Gemeinde im Mai diesen Jahres bekannt gemacht. Die Kostensteigerung von 212.249 Euro gegenüber dem Vorjahr erkläre sich aus der gesetzlich vorgegebenen Erhöhung des Betreuungsschlüssels und der Gewährung von Vorbereitungszeiten und komme in diesem Jahr letztmalig zum Tragen, sagt Kaden. „Ab kommenden Jahr ist das dann fest eingepreist.“

Der Elternbeitrag bei der Betreuung eines Krippenkindes beträgt künftig für täglich neun Stunden Betreuungszeit 210 Euro pro Monat; bisher waren 203,68 Euro zu berappen. Für bis zu sechs Stunden sind es 140 Euro (135,79) und für bis zu 4,5 Stunden 105 Euro (101,84). Im Kindergarten sind die Sätze etwas geringer, hier sind für ein Kind 140 Euro (136,65) beziehungsweise 93,33 Euro (91,10) und 70 Euro (68,33) zu zahlen und für die Betreuung eines Hortkindes von bis zu sieben Stunden 85,75 Euro (85,54). Werden mehrere Kinder einer Familie in einer Einrichtung betreut, so ermäßigt sich der Beitrag, auch Alleinerziehende zahlen weniger.

Erhöhung geht nicht weit genug

Damit tragen die Eltern beispielsweise im Krippenbereich 17,97 Prozent der Kosten, das sächsische Kita-Gesetz gibt eine Spanne von 15 bis 23 Prozent vor. Ilko Martin und Matthias Fehr (beide FWG), unterstützt durch Katharina Wagner und Ingo Graupner (beide CDU), ging diese vor Kurzem im Gemeinderat diskutierte Erhöhung nicht weit genug. „Gleichsam mit allen Vertretern der Fraktionen vertreten wir die Ansicht, dass Kinder das wichtigste Gut einer Gesellschaft sind und gefördert werden müssen“, schickten sie ihrem Antrag zum Rückverweis der Beschlussvorlage in die Ausschüsse voraus. Um aber auch für zukünftige Generationen „wohnsympathisch“ zu bleiben, benötige die Gemeinde finanzielle Mittel, wolle man nicht die mühsam gebildeten Rücklagen aufzehren und dadurch eines Tages vielleicht selbst die kleinste Anschaffung nicht mehr realisieren können.

Eine weitere Steigerung der Elternbeiträge dagegen halte die Gemeinde nicht nur länger liquide, „sie kommt letztlich den Kindern zugute, da keine zusätzlichen Einsparungen im sozialen Bereich nötig sind“, argumentierten sie. Zudem könne der Gemeinderat nicht an einer Stelle Geschenke verteilen, um Mittel an anderer Stelle wie bei Senioren, Feuerwehr, Sport, Kultur, Kunst und Jugend das ohnehin dünne Budget weiter zu beschneiden. Auf Land und Bund wollen sich die Gemeinderäte nicht verlassen. Angesichts der Neuverschuldung sei kaum mit mehr Unterstützung bei der Kinderbetreuung zu rechnen. „Letztlich bleiben die Probleme, wie so oft, auf Gemeinde- oder Kreisebene hängen.“

An der Erhöhung der Elternbeiträge änderten diese Argumente nichts – elf von 17 Gemeinderäten, stimmten am Ende für die Satzungsänderung.

Von Ines Alekowa