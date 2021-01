Betrüger mit Enkeltrick im Landkreis Leipzig unterwegs

Landkreis Leipzig

Betrüger sind wieder verstärkt in und um Leipzig unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, häuften sich am Freitag in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr Anrufe bei Senioren auch in Grimma, Borsdorf, Borna und Zwenkau. Die unbekannten Anrufer hatten dabei Menschen im Alter von 77 bis 96 Jahren auf der Liste. Sie gaben sich als Polizeibeamte oder Rechtsanwälte aus.

Die Anrufer teilten den Geschädigten mit, dass ihre Kinder beziehungsweise Enkel Verkehrsunfälle verursacht hätten. Zur Freilassung ihrer Familienangehörigen sollten die Senioren Kautionen stellen. Die Geschädigten erkannten die Betrugsmaschen, sodass es in keinem Fall zum Vermögensschaden kam.

Von LVZ