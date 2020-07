Betrüger mit Enkeltrick in Frohburg und Geithain unterwegs

Frohburg/Geithain

Erneut versuchen Betrüger mit Hilfe des Enkeltricks, von Senioren Geld zu erpressen. Zwei derartige Fälle registrierte die Polizei am Donnerstagvormittag. So habe eine 81-Jährige in Geithain einen Anruf erhalten, bei dem der Anrufer vorgab ihr Enkel zu sein. Er gab weiterhin an, einen Autounfall gehabt zu haben, von welchem die Eltern jedoch nichts erfahren sollen.

Autounfall vorgetäuscht und mehrere Tausend Euro erschlichen

Nun benötige er Geld – eine fünfstellige Summe im mittleren Bereich – da er gerade bei der Versicherung sei. So viel hatte die Seniorin nicht und bot ihm daher eine niedrige fünfstellige Summe an. Er wolle einen Bekannten zum Abholen schicken, so der Anrufer. Dieser kam dann wenig später und die Geldübergabe fand vor dem Mehrfamilienhaus statt. Danach klingelte das Telefon noch mehrmals, der Anrufer verlangte weiteres Bargeld. Zwischenzeitlich erhielt die Frau auch einen angeblichen Anruf von der Sparkasse, bei dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie per Überweisung ihr Geld zurückerhalte.

Die 81-Jährige hegte nun den Verdacht des Betrugs, rief Tochter sowie Enkelsohn an und musste erfahren, dass jener weder angerufen noch Geld verlangte hatte. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Der Täter wird mit auf 1,80 groß geschätzt und mit kräftiger Gestalt beschrieben, sei ungefähr 50 Jahre alt und habe schwarze Haare.

Frohburger Seniorin schöpft gleich Verdacht

Auch in Frohburg klingelte ungefähr zur gleichen Zeit das Telefon bei einer 75-jährigen Frau. Sie vermutete beim Anrufer, dass er einer ihrer Enkel sei und nannte einen Namen, der bestätigt wurde. Der vermeintliche Verwandte wollte sie besuchen, was sie aber aufgrund der Zeit zunächst ablehnte und das Telefonat beendete. Später fragte sie dann beim Enkel an, woraufhin sich herausstellte, dass er nicht angerufen hatte. Gleich darauf klingelte es erneut, ein anderer Enkel war am Telefon. Dieser Anruf erschien ihr sofort unglaubwürdig, da die Stimme des Anrufers nicht nach ihrem Enkel klang. Dies sagte sie ihm und er erwiderte, dass dies an seiner Erkältung liege. Doch die 75-Jährige schenkte ihm keinen Glauben, legte auf und rief die Polizei.

Von Birgit Schöppenthau