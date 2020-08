Machern

Ein Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Machern. Den Angaben der Polizei zufolge hatte ein Passant einen Mann gefunden, der mit seinem Moped im Straßengraben im Bereich des Golfplatzes lag. Der 53-jährige Mopedfahrer wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,96 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein des Betroffenen beschlagnahmt und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Er hat sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten.

Von LVZ