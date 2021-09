Beucha-Brandis-Trebsen: Gutachter halten über 1000 Fahrgäste für möglich

Brandis/Trebsen

Die Aussicht, dass die vor Jahren für den Personenverkehr stillgelegte Strecke Beucha-Brandis-Trebsen wieder wachgeküsst werden könnte, wird auch von CDU-Landtagsabgeordnetem Kay Ritter begrüßt. „Gerade für Trebsen und Brandis, die im Speckgürtel der Großstadt Leipzig liegen, ist ein attraktives ÖPNV-Angebot von enormer Bedeutung.“ Pläne des Verkehrsministeriums, die gesamte Verbindung nach Trebsen bahntechnisch wieder mit Leben zu erfüllen, könnten deshalb nur befürwortet werden, so Ritter, Mitglied des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses im Sächsischen Landtag.

Bürgermeister und Landrat waren für Wiederbelebung in der Spur

Der Brandiser Bürgermeister Arno Jesse (SPD) wiederum sieht sich in langjährigen Bemühungen um eine Revitalisierung des Gleisabschnittes bestätigt. Schon länger sei man dazu mit den entsprechenden Stellen in Dresden, aber auch Berlin im Gespräch. „Ich erinnere auch ausdrücklich an das gemeinsame Auftreten mit meinem Trebsener Amtskollegen Stefan Müller vor einem Jahr aus Anlass der Eröffnung der Bahnquerung auf dieser Linie, bei dem wir uns sehr nachdrücklich für diese Stecke eingesetzt haben. Im Anschluss daran gab es eine gemeinsame Initiative mit Landrat Henry Graichen beim Sächsischen Wirtschaftsministerium. Insofern bin ich hocherfreut über die Studie. Damit gehört die Strecke nach dem Gutachten zu den am positivsten bewerteten. Das stimmt uns gemeinsam hoffnungsvoll, dass unser Bemühen mittelfristig doch Erfolg haben könnte.“

Weil auf der Strecke Beucha-Brandis-Trebsen Güterverkehr rollt, wurde in Brandis erst im Vorjahr ein Bahnübergang neu gesichert. Beim Scherenschnitt waren DRE-Geschäftsführer Gerhard J. Curth, der kaufmännische Geschäftsführer der DRE Georg Radke, die Ortsvorsteherinnen von Seelingstädt und Altenhain Susann Schumann und Katrin Kamm, die Bürgermeister von Trebsen und Brandis Stefan Müller und Arno Jesse (v.l.) dabei. Quelle: Ines Alekowa

Stärkung für den ländlichen Raum

„Eine Reaktivierung des Personenverkehrs auf den Strecken Beucha – Brandis beziehungsweise Brandis – Trebsen würde für die Bürgerinnen und Bürger aus Trebsen und deren Ortsteilen Seelingstädt und Altenhain eine erhebliche Verbesserung der verkehrstechnischen Anbindung bedeuten und damit zu einer Stärkung des ländlichen Raumes beitragen“, unterstreicht der Trebsener Bürgermeister Stefan Müller (CDU). Auch touristisch würden zum Beispiel Schloss und Rittergut Trebsen profitieren. „Die Untersuchungsergebnisse werden deshalb von großer Bedeutung für unsere Heimatstadt sein“, so der Stadtchef.

Vor allem die Steinindustrie im Leipziger Osten war es, die vor über hundert Jahren um den Anschluss an das Schienennetz kämpfte und der Region die Bahnlinie bescherte. Anfangs nur bis Seelingstädt führend, wurde die Strecke später bis Trebsen verlängert. In früheren Zeiten, so Historiker, sei sie eine der ertragsstärksten in Sachsen gewesen. Lang ist das her.

Strecke erlebte ein Sterben auf Raten

Mit der Wende gingen Fahrgastzahlen und Güteraufkommen zurück. Die Strecke erlebte ein Sterben auf Raten. Der letzte Personenzug zwischen Brandis und Trebsen verkehrte im September 1997. Im Dezember 2006 kam das endgültige Aus für den Zugverkehr auf dem restlichen Abschnitt zwischen Brandis und Beucha. Die Stadt trommelte zwar mächtig, um mehr Leute zum Umsteigen auf die Bahn zu bewegen. Doch die tausend Fahrgäste, die damals für eine langfristige Lösung für nötig erachtet wurden, kamen trotz groß angelegter Marketingkampagne nicht zustande.

800 Fahrgäste zwischen Beucha und Brandis möglich

Die heutigen Verantwortlichen schöpfen ihre Hoffnung daraus, dass die Potenziale der Strecke neu bewertet werden. Laut vorgelegtem Gutachten werden der Verbindung Beucha-Brandis 800 Fahrgäste sowie weitere 300 Kunden Brandis-Trebsen zugetraut. Der große Vorteil: Die Reaktivierung würde keine Unsummen kosten, da die Strecke als solche noch aktiv ist und Güterverkehr rollt. Die Betriebskosten werden zwischen Beucha und Brandis auf 0,4 Millionen Euro jährlich geschätzt. 1,7 Millionen würde die zusätzliche Bestellung für den Abschnitt Brandis-Trebsen kosten.

Als nächstes muss nun für alle empfohlenen Strecken eine vertiefende Analyse durch den Freistaat erfolgen. Erst dann kann beim Bund Geld für eine Reaktivierung beantragt werden.

Von sp