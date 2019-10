Beucha trotzt dem Regen mit Gymnastik

Brandis/Beucha

Während es sich das Gros der Beuchaerinnen und Beuchaer am Sonnabend ob des durchwachsenen Herbstschmuddelwetters auf der heimischen Couch bequem gemacht haben dürfte, ging in der Sporthalle des Brandiser Ortsteiles vier Stunden lang die Post ab. Die Gymnastik-Abteilung des ESV Lok Beucha hatte zur dritten Auflage ihres Tages des Gesundheitssports eingeladen und vier Kurse im Angebot, die komplett oder in Auswahl von den Teilnehmerinnen belegt werden konnten.

Das volle Programm bestritt Johanna Koch. Nicht zuletzt deshalb, wie die 19-jährige Beuchaerin erzählte, um auszuloten, ob die Angebote der wöchentlich einmal am Dienstagabend an gleicher Stelle zusammenkommenden Gymnastikgruppe für ihre persönliche Freizeitgestaltung eine Option sein könnten.

„Auf jeden Fall wird es langsam Zeit, dass ich etwas für meine Fitness tue“, gab sich die End-Teenagerin einsichtig. Mit ihren 19 Jahren sei sie dafür noch in einem guten Alter, wurde sie von Gymnastik-Abteilungsleiterin Heidi Fuchs beruhigt. „Grundsätzlich ist es so, dass man das persönliche Bewegungsprogramm nicht auf die lange Bank schieben sollte, denn auch eher sitzende berufliche Tätigkeiten wie Büroarbeiten stellen gewisse Anforderungen an den Bewegungsapparat“, so die Mittfünfzigerin.

Ganz zu schweigen davon, dass Bewegung jedem Menschen gut tue. In ihrer Gymnastik-Abteilung weiß Heidi Fuchs sich diesbezüglich mit aktuell 30 Frauen im Alter zwischen 32 und 84 Jahren auf einer Wellenlänge. Um noch mehr Frauen – und Männer – vom Nutzen und Sinn regelmäßiger gymnastischer Übungen zu überzeugen, initiierten sie und ihre beiden Übungsleiter-Kolleginnen vor zwei Jahren den Gesundheitssporttag.

„Mir ist es dabei wichtig, den Teilnehmerinnen jeweils verschiedene Angebote zu unterbreiten, die sowohl die Fettverbrennung als auch das Muskel- und Herz-Kreislauftraining sowie die Kräftigung der Körpermitte beinhalten“, erklärte Fuchs, die das Zusammentreffen am Sonnabend mit einem „Drums-Alive“-Kurs zur Bewegungssteuerung begann, mit einem Bauch-Beine-Po- sowie einem Gymnastik-Kurs fortsetzte und mit einem Pilates- und Faszien-Training abschloss.

Von Roger Dietze