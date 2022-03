Beuchaer Drillinge feiern 20. Geburtstag

Brandis-Beucha

In Beucha wird am Samstag ein nicht alltäglicher Geburtstag gefeiert. Das Ungewöhnliche daran ist weniger, dass 60 Kerzen ausgepustet werden, als vielmehr, dass dieses Unterfangen drei gleichaltrige Jubilare in Angriff nehmen. Denn die Drillinge Jan, Sven und Sarah Schumann vollenden ihr zweites Lebensjahrzehnt.

Als sie am 12. März 2002 das Licht der Welt erblickten, sorgten sie für jede Menge Gesprächsstoff im Brandiser Ortsteil. Zumal Mutter Kathrin Schumann und ihr Mann damals fest mit der Ankunft von Zwillingen rechneten. „Bis sich schließlich beim Ultraschall noch ein dritter Winzling ins Bild schmuggelte“, erinnert sich Kathrin Schumann, damals 33 Jahre alt, an den für ihre Familie „historischen“ Moment.

Zufriedenheit über Entwicklung

Seit das Trio von den Hebammen und Medizinern der Leipziger Uni-Kinderklinik per Kaiserschnitt zur Welt gebracht worden ist - Jan wog 2370 Gramm, Sven 2210 und Sarah 1680 Gramm - , ist nicht nur viel Wasser die Mulde hinab geflossen, sondern hat das Trio auch erfolgreich Grund- und Mittel/Oberschule absolviert. „Die drei machen ihr Ding, wir sind sehr mit ihrer Entwicklung zufrieden“, berichtet Mutter Kathrin voller Stolz.

Ihr zufolge hat Jan eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement erfolgreich abgeschlossen und ist mittlerweile in dieser Branche tätig. Sven sei nach einer Ausbildung beim Trebsener Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi jetzt in den Fußstapfen seines Bruders unterwegs und habe eine zweite Lehre im Bereich Kaufmann für Büromanagement aufgenommen. Und Tochter Sarah habe vor wenigen Wochen eine Ausbildung zur Floristin abgeschlossen und sei jetzt in diesem Beruf in der Beuchaer Gärtnerei Staudt tätig.

Munteres Trio: Jan, Sven und Sarah im Grundschulalter. Quelle: Klaus Peschel

Leidenschaft für König Fußball

Die noch zu Hause in Beucha wohnenden drei verbindet der Einschätzung ihrer Mutter zufolge nicht nur die gemeinsame Zeit in ihrem Bauch, sondern auch die Leidenschaft zu König Fußball. „Jan und Sven spielen beim SC Partheland, bei dem zudem beide als Nachwuchstrainer arbeiten.

Und Sarah spielt mittlerweile in der Frauenmannschaft des SV Klinga/Ammelshain, musste sich aber im vergangenen Jahr nach einer beim Sport zugezogenen Verletzung einer Kreuzband-Miniskus-Operation unterziehen“ so Kathrin Schumann, die von einem sehr engen Zusammenhalt des Trios berichtet. „Natürlich sticheln sie auch hin und wieder gegeneinander, grundsätzlich sind sie aber ein Herz und eine Seele.“

Sehr stolze Eltern

Sie selbst und ihr Mann bereuten nicht, wie es das Schicksal für ihre Familie gefügt hat. „Natürlich waren die ersten Zeiten mit drei kleinen Kindern nicht immer einfach. Aber wir sind sehr stolze Eltern, die ihre Kinder über alles lieben und die für sie alles tun würden.“

Eine Mega-Party übrigens wird es heute beziehungsweise am Wochenende nicht geben. „Die Drei haben vor zwei Jahren ihren 18. Geburtstag auf der Bowlingbahn einen Tag vor deren coronabedingter Schließung gefeiert, sodass sie sich für dieses Jahr eine Feier im kleinen Kreis gewünscht haben“, berichtet Kathrin Schumann.

Von Roger Dietze