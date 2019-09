Beuchaer Ortschaftsrat aus den Startlöchern

Kommentar von Ines Alekowa

„Es ist gut, dass es den Ortschaftsrat gibt“, sagte der Brandiser Bürgermeister Arno Jesse ( SPD) zur konstituierenden Sitzung des Beuchaer Gremiums. „Hier ist man noch näher am Bürger.“ Und das Gefühl fehlender Bürgernähe, „dass die da oben nicht mehr wissen, was die da unten bewegt“, hat ja in nicht geringem Ausmaß die jüngsten Kommunal- und Landtagswahlen in Sachsen beeinflusst.

Trotzdem wird diese Chance, Ansprechpartner direkt vor Ort zu installieren, nicht in allen Kommunen genutzt. Im gesamten Landkreis Leipzig gibt es nur in 19 von 30 Kommunen – 19 Städte und elf Gemeinden – solche Gremien. Selbst in Brandis hatte sich im vergangenen Jahr der Brandiser Ortschaftsrat selbst aus dem Spiel genommen – allerdings, weil es in der Kernstadt Überschneidungen mit Themen im Stadtrat gab.

Doch selbst dort, wo ein Ortschaftsrat existiert, nutzt er oft nicht alle seine Spielräume. Magere Tagesordnungen, auf denen nur ein, zwei Themen der nächsten Gemeinde- oder Stadtratssitzung vorberaten werden, und Zusammenkünfte in großen Abständen spiegeln dies wider. Und hier lohnt tatsächlich ein Blick in die Sächsische Gemeindeordnung, die übrigens nicht von möglichen Bereichen, in denen sich der Ortschaftsrat einbringen könnte, sondern von Aufgaben spricht. Soweit der Gemeinderat nicht ausschließlich zuständig ist, hat der Ortschaftsrat im Rahmen der ihm zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel sogar Entscheidungsbefugnis – ob bei der Ausstattung und Benutzung öffentlicher Einrichtungen, bei der Förderung von Vereinen, bei Veranstaltungen der Heimatpflege oder der Pflege von Paten- und Partnerschaften. Das sind nur Beispiele. Wie gesagt: Ein Blick in die SGO lohnt, denn um dem Mandat gerecht zu werden, ist das Ausreizen der Spielräume Pflicht.