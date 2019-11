Beuchaer Skirollerlauf geht in die 25. Runde

Brandis/Beucha

Auf die Bretter, fertig, los! Am 10. November fällt im Gewerbegebiet Brandis/ Beucha der Startschuss für den 25. Beuchaer Skirollerlauf. Veranstalter ist die Abteilung Wintersport/ Triathlon des ESV Lok Beucha.

Beuchaer Verein mit langer Tradition

Wintersport ist nicht unbedingt eine Sportart, die man im Flachland verorten würde. Trotzdem: „Es gibt erstaunlich viele Wintersportvereine im Raum Leipzig, wobei wir einer der größten sind“, sagt Trainer Christof Schor. Die Starthilfe vor inzwischen rund 50 Jahren war aber auch ordentlich. Skisportler Gottfried Siegel, den es damals von Johanngeorgenstadt nach Beucha verschlagen hatte, gründete die Abteilung. „Er wollte sogar Skispringen auf der Naturschanze auf dem Kohlenberg etablieren, aber das hat sich nicht durchgesetzt“, erzählt Schor. „So sollte es dann wenigstens Langlauf sein.“

Auch Nachfolger Gerhard Lohse brachte als ehemaliger Zehnkämpfer viel sportliche Erfahrung ein. „Er hat die Abteilung hinsichtlich der Trainingsinhalten sehr vorangebracht, aber auch was das Material anbelangte, was zu DDR-Zeiten nicht einfach war“, so Schor.

Sportwissenschaftler veranstaltet Abenteuerreisen

Schor (38) selbst, der Sportwissenschaft an der DHfK studiert hat und heute Abenteuerreisen veranstaltet, ist inzwischen seit über 30 Jahren in der Abteilung. Der leidenschaftliche Langläufer, der beim Skilanglauf schon mal Dritter bei den Landesmeisterschaften wurde und am Rollski-Weltcup 2010 in Markkleeberg teilnahm, sucht die Herausforderung aber ebenso im Triathlon und mischte sich in Klagenfurt deshalb auch dieses Jahr wieder unter die Iron-Männer.

Triathlon-Day am Albrechtshainer See

Kein Wunder. Schwimmen, Radeln und Rennen bildet die zweite Säule der Abteilung, die jährlich den Triathlon-Day am Albrechtshainer See veranstaltet. Schließlich will man auch im Sommer, wenn kein Schnee liegt, Spaß haben. Wobei sich laut Schor manche mehr auf Wintersport, andere auf Triathlon spezialisieren, einige in beiden Sportarten zu Hause sind. Entsprechend vielseitig ist das Training: Krafttraining in der Turnhalle der Grundschule, Lauftraining auf dem angrenzenden Sportplatz – auf dem sich die Sportler allerdings bessere Bedingungen wünschten –, Skirollerfahren im Sportpark Lange Stücken... „Im Winter fahren wir dann dem Schnee entgegen“, sagt Schor. „In Richtung Vogtland, Erzgebirge oder zum Skilager in die österreichischen Alpen.“

Das Besondere hält die Mitgliederzahl stabil. „Wir haben immer Nachwuchs, versuchen diesen schon über die Schulen zu gewinnen“, sagt der Trainer. Trotzdem würde er sich ein paar mehr Jungs wünschen, hier läuft der Fußball dem Wintersport den Rang ab. „Aber vielleicht bekommt ja der ein oder andere beim Zuschauen am Sonntag Lust und kommt donnerstags, 16.30 Uhr, zu einem Schnuppertraining in die Halle“, wirbt Schor zugleich um viele Zuschauer für den Wettkampf.

Beuchaer kämpfen um vordere Platzierung

Es wird im Übrigen der letzte im Gewerbegebiet sein. „Durch den LKW-Verkehr haben die Straßen gelitten, Unebenheiten können bei Geschwindigkeiten von 30 km/h, wie sie bei den Erwachsenen erreicht werden, aber zur Unfallquelle werden“, erklärt Schor. Im Moment ist die Abteilung deshalb auf Suche nach einem alternativen Veranstaltungsort.

Der ESV rechnet auch diesmal wieder mit rund 120 Teilnehmern in verschiedenen Altersklassen, die in die ein bis zwölf Kilometer langen Runden gehen. Sie kommen aus ganz Deutschland, vor allem jedoch aus dem Leipziger Raum. Von 10 und 11 Uhr geht es in die Einzelwertung, 11.30 Uhr schließt sich die „Tortenstaffel“ an, deren Gewinner sich über ein süßes Backwerk der Bäckerei Krah freuen darf. Die Beuchaer selbst erwarten „den ein oder anderen Platz auf dem Treppchen“, immerhin haben sie sogar bei den Deutschen Meisterschaften schon Platzierungen erreicht.

Von Ines Alekowa