Bewegender Abend mit Flüchtlingen in der Adventsgemeinde Wurzen

Wurzen

Fünf Ostfriesen, unter ihnen vier Eritreer, standen diesmal im Mittelpunkt des jüngsten eritreischen Abends mit circa 80 Gästen in den Räumen der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Wurzen. Vor gut drei Jahren rief die Adventsgemeinde erstmals jene Veranstaltung ins Leben. Seither entwickelte sich das Format zu einem öffentlichen Forum, in dem sich Einheimische und Ausländer auf Augenhöhe begegnen.

Buffet mit landestypischen Speisen

Wie Jörg Wietrichowski vom Projekt „Gemeinsam für Flüchtlinge“ der Adventsgemeinde Wurzen berichtete, startete das Treffen in der Nemter Straße mit einem Buffet landestypischer Speisen, die der Neu-Wurzener Filimon Tesfamariam mit seinem Team zauberte. Im Anschluss zeigte Helmut Wendt aus Aurich den Dokumentarfilm „Gestrandet“.

Der bewegende Streifen von Lisei Caspers aus dem Jahre 2016, so Wietrichowski, erzählt über den Zeitraum von etwa zwei Jahren die Geschichte von fünf eritreischen Flüchtlingen, die 2014 in Strackholt, einem kleinen Dorf in Ostfriesland, landeten. „Ihr Alltag war geprägt vom ewigen Warten auf Rückmeldung vom Bundesamt für Asyl sowie dem Versuch, die deutsche Sprache zu erlernen und eine Arbeit zu finden, die einen höheren Stundenlohn als einen Euro bringt.“ Helmut Wendt, pensionierter Schuldirektor, und Christiane, eine Journalistin, nahmen sich damals der fünf Männer an.

Zwei Protagonisten des Films stellen sich den Fragen

Obwohl der Film bereits des Öfteren gezeigt wurde, sei die Aufführung in Wurzen allein schon in einer Hinsicht eine Premiere gewesen, so Wietrichowski. Denn zwei Protagonisten der Dokumentation hatten den Mut, erstmals dabei zu sein und sich im Anschluss den Fragen des Publikums zu stellen. „Besonders motivierend war die weitere Entwicklung der Geflüchteten nach 2016“, sagte Wietrichowski.

>> Lesen Sie auch: Eritreer berichten in Wurzen über ihre Flucht

Unter anderem konnte der durch seine Behinderung als Taubstummer besonders gehandicapte Osman heiraten und eine Familie gründen und befindet sich mittlerweile in einem festen Arbeitsverhältnis. Aman, der während der Flucht seine Frau in einem libyschen Lager zurücklassen musste, schloss dank des Einsatzes der deutschen Betreuer endlich seine Frau in die Arme. „Sie war mit ihrem in Deutschland geborenen Sohn an diesem Abend vor Ort.“

Würdigung von vier ehrenamtlichen Helfern

In den Gesprächen, betonte Wietrichowski zum Schluss, zeigte sich einmal mehr, wie wichtig das Erlernen der deutschen Sprache und der Einsatz von Helfern für die Integration der Geflüchteten sei. Insofern fand der eritreische Abend sein Ende mit der Würdigung von vier ehrenamtlichen Helfern aus Wurzen und Leipzig, die sich in besonderer Weise hier engagieren.

Von Kai-Uwe Brandt