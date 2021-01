Biber im Anmarsch: Ungebetener Gast bedroht Baumbestand im Macherner Park

Machern

Vor einigen Jahren noch war er vom Aussterben bedroht. Dank umfangreicher Schutzmaßnahmen hat sich der Biber inzwischen auch im Landkreis Leipzig wieder vielerorts angesiedelt. Nicht überall ist der Nager allerdings willkommen. Als Bedrohung wird er derzeit im Macherner Landschaftspark wahrgenommen. Die Kommune sorgt sich um den wertvollen Baumbestand, der unverhofft auf den Speiseplan des Nagers geraten ist.

Anzeige

Biber gilt als streng geschützt

Der Park ist im Besitz der Gemeinde, die nun vor einem Dilemma steht. Denn schutzwürdig sind beide: Park und Biber. Machern gilt als einer der bedeutendsten Landschaftsgärten Deutschlands. Neben bekannten Bauwerken wie Pyramide und Ritterburg, die Reichsgraf Carl Heinrich August von Lindenau vor über 200 Jahren schuf, steht auch die Botanik unter Denkmalschutz. Der Biber wiederum, der es auf den Baumbestand abgesehen hat, gilt ebenfalls als streng geschützt. Deshalb bemüht sich die Kommune aktuell, das nachtaktive Tier in die Schranken zu weisen. Anderenfalls könnte die Gefahr bestehen, dass seine Nahrungsansprüche überhand nehmen und sogar das Gesicht des Parks verändern.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vermutlich hat sich ein Jungtier am Schwemmteich eingenistet

Zur konkreten Bedrohungslage gibt Andreas Breske, Sachgebietsleiter im Macherner Rathaus, Auskunft: „Kürzlich haben wir am Nordufer des Schwemmteichs Hinweise auf einen Biber festgestellt.“ Vermutet wird, dass sich ein Jungtier im Park eingenistet hat – nach Abschied von seinem Familienverband und auf der Suche nach einem eigenen Revier. „Bekannt ist, dass es in der Gottschalke, die Schwemm- und Mühlteich speist, schon länger Bibervorkommen gibt.“ Über diesen Bach, so wird vermutet, könnte das Tier in den Park vorgedrungen sein.

Meister Bockert wetzte schon einmal seine Zähne am Macherner Baumbestand

Nicht zum ersten Mal bereitet Meister Bockert in Machern Ärger. Allerdings liegen seine zuletzt bekannt gewordenen „Untaten“ schon etliche Jahre zurück. Es war 1998, als die damalige Parkdirektion schon einmal Alarm schlug. Damals setzte der Nager dem wertvollen Baumbestand mächtig zu. Neben ungezählten Stangengehölzen fällte er mindestens 15 stärkere Bäume. Selbst über hundertjährige Buchen, die das Bild des Landschaftsgartens prägen, flößten dem Eindringling damals keinen Respekt ein.

Durch Schutzanstrich soll Nager der Appetit vergehen

„So schlimm sind die Schäden aktuell nicht“, beruhigt Andreas Breske. Dennoch habe sich die Kommune mit Vertretern der Denkmalschutzbehörde sowie des Umweltamtes in dieser Woche getroffen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. „Bei der Begehung wurden aktuell keine Hinweise auf einen Biber gefunden, allerdings sind wir auf einen leeren Bau gestoßen.“ Da Biber auf Grund ihres Schutzstatus in der Regel nicht umgesiedelt werden dürfen, will Machern jetzt vorsorgen. „Wir überlegen gemeinsam mit den zuständigen Behörden, wie wir den besonders wertvollen Baumbestand im Park schützen können“, erläutert Breske. Damit sich der Biber nicht über noch mehr Holz her macht, sollen einzelne Bäume mit einem speziellen Schutzanstrich versehen werden. „In der Hoffnung, dass dem Nager dann der Appetit vergeht.“

Lesen Sie auch:

Von Simone Prenzel