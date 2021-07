Bietergefecht um Gerichshainer Bahnhof

Machern/Gerichshain

Ein unerwartet großes Interesse besteht offenbar am Gerichshainer Bahnhof. Das gleisnahe Anwesen wechselte kürzlich bei der Sommerauktion des Auktionshauses Karhausen in Berlin den Besitzer. Insgesamt kamen rund 50 Immobilien unter den Hammer.

Neben Objekten in Hamburg und am Bodensee fällt der Hammer für Gerichshain

Neben Objekten in der Weltstadt Hamburg, Grundstücken am Bodensee und attraktiven Kapitalanlagen bei Berlin wurde auch der Haltepunkt in der Brandiser Straße 23 in Gerichshain aufgerufen. Was Auktionator René Silva freute: Um das Anwesen entwickelte sich eine regelrechte Bieterschlacht. Das Mindestgebot für das Grundstück lag bei 9500 Euro. Bereits die Ankündigung, dass sich vier Interessenten auf das Mindestgebot gemeldet hätten, ließ ein gewisses Interesse an der Immobilie erahnen.

Käufer für Gerichshain bieten online und im Saal mit

Nicht nur Anwesende im Auditorium Friedrichstraße in Berlin konnten ihre Gebote abgeben, auch online wurden Ambitionen auf das ehemalige Bahn-Eigentum angemeldet. In Steigerungsraten von 500 Euro ließen die Bieter nach wenigen Minuten die 20 000-Euro-Marke hinter sich. Letztlich schaukelte sich der Preis durch ein Bietergefecht zwischen einem Interessenten im Saal und einem Online-Käufer auf eine stattliche Endsumme hoch: Bei 30 000 Euro ließ der Auktionator ein letztes Mal den Hammer fallen.

Zweiter Bahnhof wird in Oderwitz versteigert

Was Bahnreisende vor Ort als ärgerlichen Schandfleck empfinden, galt Teilnehmern der Versteigerung damit durchaus als attraktive Immobilienofferte. Immerhin wurde mit dem Zuschlag mehr als das Dreifache des Mindestgebotes erzielt. Ein zweiter sächsischer Bahnhof ging für 29 000 Euro in Oderwitz über den imaginären Ladentisch.

Gerichshainer Grundstück ist 700 Quadratmeter groß

Welche Ambitionen der Käufer hegt, wurde bei der Auktion nicht bekannt. Das Grundstück ist über 700 Quadratmeter groß, das marode Wartehäuschen misst 70 Quadratmeter Nutzfläche. Direkt vor der Haustür verläuft die Hauptstrecke Leipzig-Dresden, die S-Bahn verkehrt aller 30 Minuten. Das Auktionshaus hatte angegeben, dass in Gerichshain ein Kiosk, eine Fahrradwerkstatt oder ein Imbiss machbar wären.

