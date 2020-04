Big Brother im Altenbacher Kirchturm

Bennewitz/Altenbach

Im Turm der Altenbacher Kirche ist tierisch was los, und seit Ostern können Tierfreunde sogar live im heimischen Wohnzimmer dabei sein, wenn Turmfalke & Co. ihre Eier ausbrüten. Big Brother lässt grüßen! „Der Fernzugriff auf unsere vier Kameras funktioniert“, freut sich André Rotter von der Initiativgruppe Dorfkirche Altenbach. „Ab sofort kann man zwischen 8 und 21 Uhr in unsere zwei Turmvogelkästen hineinschauen.“

Einen heißen Draht zu den Nistkästen gibt es schon seit 2017, allerdings örtlich und zeitlich begrenzt. „Laptop in der Kirche und Cowboy-Freileitung in den Turm hoch“, beschreibt Rotter die ersten Versuche. Bei Veranstaltungen in der Kirche konnte man die Vögel dann beobachten oder sich zumindest Aufzeichnungen anschauen.

Verbesserte Technik ermöglicht Einblick ins Altenbacher Nest

Zum Beispiel beim „Tonstücke Sommer-Spezial“ am 17. Juni 2017. „Da wurde im Turm eine Maus verfüttert, während unten in der Kirche eine Folkband spielte“, schmunzelt Rotter. Im vergangenen Jahr musste der „Spionageeinsatz“ erst einmal abgebrochen werden – die Turmwohnungen waren während der Außensanierung der Kirche nicht „vermietet“ –, doch jetzt wird er mit verbesserter Technik fortgesetzt. „Dank web&phone Grimma verfügen wir über eine gesponserte DSL-Leitung“, sagt Rotter. „Theoretisch sind so 20 gleichzeitige Zugriffe auf die Kameras möglich.“ Die zeigen auf einem Quad-Bild den Falken- und den Eulenkasten aus je zwei Perspektiven. Um die Kirchenanlage nicht zu überlasten und trotzdem vielen die Chance zu geben, etwas zu sehen, wurde die Zugriffszeit auf fünf Minuten begrenzt. „Wir überlegen, ob wir später diese Sachen über einen Streamingdienst laufen lassen, aber jetzt sind wir froh, dass alles erst mal läuft.“

Per Freileitung in den Kirchturm konnte André Rotter schon 2017 in den Falkenkasten schauen. Quelle: Ines Alekowa

Falkenpaar hat Kasten am Kirchturm für Nachwuchs auserkoren

Interessante Einblicke lohnen die Mühe. „Seit 8. April zeigte sich ein Falkenpaar am südlichen Kasten interessiert und war vielleicht 15-mal pro Tag für je drei Minuten zu sehen“, gibt Rotter die Beobachtungen von Töpferin Sylvia Müller wieder, die von ihrer Werkstatt direkt auf die Kirche schaut. „Seit 18. April ist nun das erste Ei da und der Falke daher auch öfter auf den Kamerabildern. Wenn alle Eier gelegt sind, beginnt er zu brüten.“ Seit diesem Jahr kann er das ungestört von aufdringlichen Tauben, die sich auch schon mal zu Wohnungsbesetzern aufplusterten. Dem hat der Nabu bei der Außensanierung jedoch einen Riegel vorgeschoben. „Die Einfluglöcher wurden verkleinert, sodass nur noch die schlankeren Falken hindurchpassen“, erklärt Rotter.

August 2019: Erstmals konnte ein Großes Mausohr in der Kirche fotografiert werden. Quelle: Manuel Rotter

Der Altenbacher hegt die berechtigte Hoffnung, dass den Turmfalken – wie schon in den vergangenen Jahren, seit Frank Heine vom Nabu 2009 die Kästen einrichtete – bald weitere Mieter folgen. „So genannte Kötteln vor dem Kircheingang lassen darauf schließen, dass wir vielleicht wieder Eulen begrüßen können.“

Hornissen und Fledermäuse werden erwartet

Später im Jahr bauen gewöhnlich die Hornissen ihr großes Nest in den Eulenkasten – zum Tag des offenen Denkmals im September warnt deshalb regelmäßig ein Schild vor den wehrhaften Insekten. Vierter im Bunde ist die Fledermaus. Bei der Begutachtung des Glockenturms vor dessen Sanierung 2015 wurde das Quartier des Großen Mausohres entdeckt – die Tiere nutzen den Hohlraum des zweiwandig aufgebauten Turmes. Damit Rotter weiß, ob die nachtaktiven Flatterer auch dieses Jahr wieder einschwärmen, hat er den Kirchboden gesaugt – frischer Kot wird die Anwesenheit der Fledermäuse verraten.

Im Moment testet Rotter, ob sich auch sie ausspionieren lassen, was nicht einfach ist, weil das nur mit einer Infrarotkamera geht. „Wenn es klappt, freuen nicht nur wir uns, sondern auch der Nabu.“

Kontakt: https://dorfkirche-altenbach.jimdo.com/lebensraum-kirchturm; der direkte Link zu den vier Kameras lautet: https://ki-altenbach.selfhost.eu:8443/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=4CIF&camera=quad

Von Ines Alekowa