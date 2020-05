Bilderbuch-Wetter lockt zahlreiche Gäste in Restaurants und Gaststätten

Landkreis Leipzig

Ein Wochenende wie aus dem Bilderbuch: Sonne satt und die Wiedereröffnung von Restaurants und Hotels nach der Corona-Zwangspause füllten die Freisitze und Gasträume im Landkreis Leipzig. Eine Reportage über den Neustart.

Familie Wache feiert 33. Hochzeitstag im „ Korfu “

Ihren 33-jährigen Hochzeitstag feierten Simone und Matthias Wache am Sonnabend. Und die Ammelshainer hatten gleich doppelten Grund zur Freude. Zum einen, weil ihre Ehe mittlerweile so lange Bestand hat, und zum zweiten, weil sie den Hochzeitstag in einer Gaststätte, nämlich dem griechischen Restaurant „ Korfu“ in Naunhof, begehen konnten.

Punktlandung im Naunhofer Restaurant „Korfu": Simone und Matthias Wache feierten hier am Wochenende ihren 33. Hochzeitstag und fühlten sich angesichts der Hygieneregeln „absolut sicher". Quelle: Roger Dietze

„Schön, dass die Wiedereröffnung für uns quasi eine Punktlandung gewesen ist“, so Matthias Wache. „Aber ich freue mich natürlich auch für alle Gastronomen, dass es nach der langen Zeit endlich weitergeht.“ Mit den getroffenen Schutzmaßnahmen fühle er sich persönlich absolut sicher. Bei Restaurantbetreiber Tamo Aurora hielt sich jedoch die Freude über den Übergang zur Normalität in Grenzen. „Wir waren zwar am Sonnabend ausgebucht, aber die bis zu 60 Gäste, die wir aktuell in unserm Haus bewirten können, stellen gerade einmal die Hälfte unserer Maximalkapazität dar“, so der Gastronom von der Chalkidiki-Halbinsel.

Gut besucht: der Freisitz des „ Lari “ in Kahnsdorf

Der Freisitz des „ Lari“ in Kahnsdorf wurde schon zum Eröffnungstag gut besucht, wie Gastwirt Lars Richter sagte. „Es hat mich angenehm überrascht, dass schon am Eröffnungstag reichlich Gäste kamen. Meiner Ansicht nach freuen sich die Besucher, wieder in Gemeinschaft Gastronomie zu erleben“, betonte Richter. Als nächsten Schritt plane er, am Mittwoch im Gut Kahnsdorf den Gastronomiebereich zu öffnen. Allerdings bedeute es für die Mitarbeiter eine große Herausforderung, die Gäste mit Mundschutz zu bedienen, so Richter.

Ein Schnappschuss zur Erinnerung: Das schöne Wetter lockte reichlich Gäste zur Wiedereröffnung des „Lari"-Freisitzes in Kahnsdorf. Quelle: René Beuckert

Zu den Besuchern in Kahnsdorf gehörte die Familie Hofmann aus Leipzig. „Hier bietet sich eine schöne Gelegenheit bei Kaffee und Kuchen den Nachmittag im Freien zu erleben. Gott sei Dank dürfen wir wieder ein Stück Freiheit genießen. Ich hoffe, dass die Menschen alle vernünftig bleiben und wegen des Virus erstmal keine großen Partys feiern“, mahnte Monica Hofmann.

Dankbare Gäste im Ausflugslokal zum Müncherteich

Nicht ganz so schön wie in Griechenlands, aber gleichwohl ein ideales Plätzchen, um die Seele baumeln zu lassen, ist der Biergarten an der Gaststätte zum Müncherteich. Entsprechend gut besucht präsentierte sich das an der Alten Poststraße vor den Toren Grimmas gelegene Ausflugslokal am Wochenende. „Die Gäste sind dankbar, dass die Gastronomie wieder aus den Startlöchern gekommen ist, und wir sind darüber sehr erleichtert“, so Inhaberin und Köchin Iris Reuter, die unter anderem Doris und Rainer Dietze aus der Leipziger Südvorstadt bewirten konnte.

„Wir haben uns auf die Motorroller geschwungen, sind auf gut Glück zu diesem idyllischen Gasthaus gefahren und waren erfreut, dass es geöffnet hatte“, berichtete Rainer Dietze. „Und ich brauchte endlich einmal nicht zu kochen“, fügte Gattin Doris augenzwinkernd hinzu.

Sicherheit geht vor: Hinweisschilder verweisen auf die jetzigen Verhaltensnormen. Quelle: Roger Dietze

Ihren Herd aus ließ am Sonnabend auch Madeline Becker, die mit Partner Christian Schwabe und Sohnemann Fabio im Restaurant „Zur Großmühle“ in Grimma den Freiluft-Service genoss. „Ich habe eine enge Bindung zu diesem Lokal. Deshalb tat es mir während der vergangenen Wochen weh, zu sehen, dass noch immer kein neues Leben Einzug gehalten hat“, sagte Becker. „Insofern stand für mich fest, dass ich das Team gleich nach der Öffnung mit meiner Rechnung unterstützen werde.“ Geld, welches Gastronomin Anja Heydrich in diesen Zeiten mehr denn je gut gebrauchen kann. „Es wurde allerhöchste Zeit für die Wiedereröffnung. Entsprechend groß ist meine Erleichterung.“

Keinerlei Ängste vor dem Coronavirus zu haben, äußerte übrigens Uwe Schirmer, Gast im Kahnsdorfer Lari. „Wer sich umfassend informiert, findet schnell heraus, das die momentane Ansteckungsgefahr im Promillebereich liegt und die Leute schon längst ihre Freiheit hätten genießen können. Ich finde es schade, dass die Politik Wert auf eine einseitige Strategiebewältigung legt.“ Dennoch sei er ganz froh, der bisher auferlegten Einschränkung nunmehr entfliehen zu können.

Gastwirt vom Kastanienhof in Lobstädt begrüßt den Neustart

Sebastian Ströhlein aus Dresden erfuhr über das Internet vom Hainer See und unternahm kurzfristig mit der Familie eine Tour hierher. „Zu einem Ausflug gehört eine Einkehr mit dazu. Deshalb begrüße ich nach wochenlanger Abstinenz, das Gasthäuser für Besucher wieder offen stehen. Es ist doch ein schönes Erlebnis, gemeinsam einen Radausflug zu erleben“, sagte Ströhlein.

Gastwirt Inko Bode vom Kastanienhof in Lobstädt begrüßte gleichfalls den Neustart und wieder für seine Gäste da zu sein. „Wir haben einen Freisitz eingerichtet, dessen Plätze den verordneten Mindestabstand zueinander gewährleisten. Auch das Personal ist auf die Verordnungen eingestellt, hält den geforderten Mindestabstand ein oder trägt Mundschutz. Leider sind Feiern im größeren Ausmaß noch nicht möglich“, bedauerte Bode. Aber im kleineren Stil bieten sich Lösungen an, fügte der Gastwirt hinzu. „Unser neu eingerichtete Freisitz wurde bereits am Eröffnungstag gut angenommen.“

Radler mit Zwischenstopp im Gasthof Thierbach

Der Gasthof in Thierbach bot in der Schließungszeit Essen zum Abholen an. Der Service erfreute sich großer Beliebtheit. „Das Angebot außer Haus ist eine Not-Lösung, denn die Gäste sehnen sich nach dem Gemeinschaftserlebnis, um sich bei Essen und Trinken unterhalten zu können“, so Manuela Borbe-Köster. Thomas List und Maik Barthel hatten für eine Einkehr im Gasthof Thierbach ihre Radtour unterbrochen. „Radtouren haben wir auch sonst unternommen, aber eine kleine Verweilzeit mit Essenspause fehlte uns schon“, betonte Thomas List.

Wie alle anderen richtete sich ebenso der Kastanienhof in Etzoldshain auf Besucher von Nah und Fern ein. „Unser Freisitz bietet sich für einen kurzweiligen Aufenthalt geradezu an“, hob Gastwirt Ulf Hofmann hervor, der schon die ersten Gäste begrüßen konnte.

Von René Beuckert undRoger Dietze