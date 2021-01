Bildung in Corona-Zeiten – ist das Schuljahr noch zu retten?

Leipzig

Der Druck, der während der Corona-Pandemie auf Sachsens Schülerinnen und Schülern lastet, ist enorm: Wochenlanges Büffeln Zuhause, kaum echter Kontakt zu Mitschülern und Lehrern. Kinder und Jugendliche wie Pädagogen müssen sich mit neuen Formen des Lernens befassen. Eltern ächzen unter der Betreuung ihrer Kinder im Homeschooling. Inmitten all dieser Probleme scheint Sachsens Schulpolitik schwer zu fassen, sie schwankt zwischen Komplettschließung und Ausnahmen für den Präsenzunterricht von Abschlussklassen. Die Technik ist nicht ausreichend vorhanden – oder sie funktioniert nicht richtig: Das digitale Unterrichtssystem Lernsax fällt immer wieder aus. Wie soll all das weitergehen? Ist ein ganzer Jahrgang verloren? Was muss verbessert werden, was können Politik, Lehrer, Eltern und Schüler jetzt noch drehen?

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schüler fordert Abstriche bei der Abi-Prüfung

Mit diesen und anderen Fragen befasst sich der nächste LVZ-Talk – am Dienstag, 26. Januar, ab 18 Uhr – live auf LVZ.de. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) kommt dabei ins Gespräch mit Marius Wittwer – der Leipziger Schüler fordert Abstriche bei den Prüfungen für das Abi 2021 und hat dafür schon über 1000 Unterschriften gesammelt. Ebenfalls dabei: die Leipziger Elternratsvorsitzende Nancy Hochstein sowie Uschi Kruse (Lehrerin und Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft). Es moderiert Björn Meine; Leserinnen und Leser können Fragen an die Teilnehmer der Runde stellen. Die Veranstaltung findet pandemiebedingt ohne Publikum statt, wird aber ab 18 Uhr live auf lvz.de gestreamt; die LVZ berichtet außerdem in ihren folgenden Printausgaben und auf der Webseite ausführlich über die Veranstaltung.

Anzeige

Wenn Sie Fragen stellen wollen: Per Mail an newsdesk@lvz.de (Betreff: LVZ-Talk) oder via Twitter unter dem Hashtag #LVZTalk.

Sehen Sie auch diese Videos:

Der LVZ Talk mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer

Der LVZ-Talk mit Leipziger Experten: Wie kommen wir durch den Corona-Winter?

Von lvz