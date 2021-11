Bildungszentrum Püchau wegen Coronafällen dicht

Machern/Püchau

Nach der Entscheidung zur Grundschule Grimma-Hohnstädt hat das Kultusministerium jetzt auch in Püchau die Reißleine gezogen. Aufgrund des Infektionsgeschehens wurde per Allgemeinverfügung die vollständige Schließung des Bildungszentrums Püchau angeordnet. Wie aus dem Dokument hervorgeht, findet bis einschließlich 19. November kein Unterricht statt. Auch eine Notbetreuung wird nicht angeboten. Das Bildungszentrum ist eine zweizügige Grundschule in privater Trägerschaft, die normalerweise von 176 Kindern besucht wird.

Von sp