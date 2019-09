Biotonne: Was kommt rein, wie viel kostet sie?

Landkreis Leipzig

Wer dieser Tage bei der Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig (Kell) anruft, muss sich bisweilen in Geduld üben. Zahlreiche Anfragen können nicht sofort bedient werden. Grund für die gehäuften Anrufe ist die Einführung der Biotonne, die ab 2020 im Landkreis in mehreren Etappen anrollt. Dazu hatte der kommunale Abfallentsorger 78 000 Schreiben an Grundstückseigentümer verschickt. LVZ geht noch einmal auf einige Fragen ein.

Die Kosten der Biotonne im Jahr 2020 für die Bewohner des Landkreises. Quelle: Patrick Moye

Warum kommt die Biotonne?

„Der Landkreis ist gesetzlich verpflichtet, Bioabfälle getrennt von anderen Abfällen zu sammeln“, stellt Jens Adam, Geschäftsführer der Kell, klar. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz fordere diese getrennte Erfassung bereits seit 2015.

Wie viel Bioabfall fällt im Landkreis an?

Jeder Bewohner produziert laut Kell im Schnitt 50 Kilo Bioabfall im Jahr. Fast 50 Prozent dieser biogenen Abfälle landen derzeit in der normalen Restmülltonne. Bei knapp 260 000 Einwohnern kommen so rund 12 900 Tonnen Bioabfall zusammen. Für deren Verwertung soll am Entsorgungsstandort Cröbern eine Anlage zur Vergärung von Bioabfällen entstehen.

Wie groß ist die Biotonne und wie oft wird sie geleert?

Die Biotonne fasst 120 Liter. Pro Person und Woche wird mit einem Anfall von fünf Litern Bioabfall gerechnet. Nach diesem Schlüssel wird die entsprechende Anzahl von Tonnen gestellt. Grundsätzlich wird jedoch mindestens eine Biotonne pro Grundstück geliefert – falls sich der Grundstückseigentümer nicht befreien lässt. Im Jahr erfolgen 26 Entleerungen – die Tonne kann also aller zwei Wochen zur Abholung bereitgestellt werden. Die Abfuhrtermine finden sich nach Auslieferung der Tonnen auf dem Behälter direkt, im Online-Abfallkalender auf www.kell-gmbh.de oder in der Abfall-App Landkreis Leipzig.

Unter welchen Umständen kann man sich vom Anschluss- und Benutzungszwang befreien lassen?

Wer auf seinem Grundstück selbst kompostiert, kann sich befreien lassen. „Pro Person, die zum Haushalt gehört, müssen dafür 50 Quadratmeter Gartenland inclusive Rasen vorhanden sein“, so Jens Adam. Eine „Kompost-Polizei“ werde es allerdings nicht geben, betont die Kell. Man wolle sich aber Plausibilitätsprüfungen zum Beispiel anhand von Grundstücksdaten vorbehalten.

Was ist, wenn Mieter ihre Abfälle in einem Kleingarten kompostieren möchten?

„Gartenabfälle können dort kompostiert werden“, so die Kell. Fallen die Abfälle aber auf dem Wohngrundstück an, liege die Entscheidung beim Grundstückseigentümer. „Überdies“, so die Verantwortlichen, „sollten Speisereste ohnehin nicht auf den Kompost.“

Wie entwickeln sich die Gebühren?

Ab dem Jahr 2020 kostet die jährliche Festgebühr ohne Biotonne pro Person 27,59 Euro. Die Festgebühr mit Biotonne beträgt 45,23 Euro jährlich, wobei der jährliche Biotonnenanteil 17,64 Euro beträgt. Als Bemessungsgrundlage gilt die Anzahl der zum 1. Januar jeden Jahres auf dem Grundstück gemeldeten Personen. Da die Biotonnen in drei Etappen ausgeliefert werden, fallen dafür je nach Gebiet unterschiedlich hohe anteilige Beträge an. Diese belaufen sich entweder auf 8,82 Euro (Aufstellung im März), 4,41 Euro (Aufstellung im Juni) oder null Euro (Aufstellung im September). Die ersten drei Monate kann die Biotonne generell gebührenfrei genutzt werden. Die vollständige Jahresgebühr für 2020 kann ausschließlich im Gebiet der Stadt Rötha anfallen, da hier bereits von September 2018 bis September 2019 ein einjähriger Modellversuch lief und die Tonnen bereits stehen. Die Röthaer bezahlen demzufolge als einzige im Landkreis die volle Jahresgebühr der Biotonne von 17,64 Euro.

Was kostet die Biotonne in Zukunft?

Die Gebührenkalkulation umfasst derzeit nur die Jahre 2019/2020. Eine verlässliche Aussage, wie sich die Gebühren nach diesem Zeitraum entwickeln, sei derzeit nicht möglich, erklärt die Kell. Die neue Kostenkalkulation soll im vierten Quartal 2020 dem Kreistag vorgelegt werden, kündigt Geschäftsführer Jens Adam an.

Können Grundstückseigentümer Kosten sparen, wenn sie statt der kommunalen eine gewerbliche Biotonne anfordern?

„Grundstückseigentümer, die bisher eine gewerbliche Biotonne nutzen, können das auch weiter tun“, erklärt die Kell. Allerdings gebe es im Landkreis kein flächendeckendes Angebot dafür. „Zum anderen gilt die Befreiungsmöglichkeit nur bei einem bereits bestehenden Vertrag mit einer bereits bestehenden gewerblichen Sammlung“, erklärt die Kell weiter. Für neue private Bioabfall-Verwerter werde es hingegen keine Genehmigungen im Landkreis mehr geben.

Was gehört in die Biotonne?

Alle im Haushalt anfallenden Küchenabfälle wie Essenreste (auch Knochen), Kaffeesatz und Filtertüten, Eier- und Nussschalen, Teebeutel, Küchenkrepp, außerdem Gartenabfälle wie Blumensträuße, Baum-, Strauch- und Rasenschnitt sowie Laub.

Von Simone Prenzel